Bondscoach Ronald Koeman kan er nog een paar nachtjes over slapen. Op 27 mei maakt hij de definitieve selectie voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico bekend. En er zijn nog al een paar vraagtekens, onder wie Memphis Depay. De topscorer aller tijden heeft als sinds maart niet gevoetbald. "Het zijn beslissingen die een beetje hoofdpijn geven."

Het WK begint officieel op 11 juni. Inmiddels druppelen de selecties van de andere landen één voor één binnen. Uiterlijk op maandag 1 juni moeten de teams worden aangeleverd bij de FIFA. Koeman doet het de 27e, al was eerst het plan om de selectie 25 mei bekend te maken. Maar de bondscoach moet nog wat puzzelstukjes leggen.

Memphis Depay en andere twijfelgevallen

Het grootste vraagteken is Memphis Depay. De spits van Corinthians raakte eind maart geblesseerd aan zijn bovenbeen. Destijds miste hij de oefeninterlands van het Nederlands elftal tegen Noorwegen en Ecuador. De man van 55 goals voor Oranje nadert het einde van zijn revalidatie, maar heeft nog altijd geen minuten gemaakt.

Koeman wacht het allemaal af. "Hij gaat zondag minuten maken", onthult de bondscoach in gesprek met de NOS. "Dan hebben ze 27 mei nog een wedstrijd. Het zijn allemaal beslissingen die soms een beetje hoofdpijn geven." Daarmee doelt hij ook op twijfelgevallen Jurriën Timber en Justin Kluivert. Laatstgenoemde maakte afgelopen week zijn rentree na een knieoperatie. "Dat zijn keuzes die je moet maken, of ze er klaar voor zijn of niet."

Lamine Yamal

Bij Spanje is Lamine Yamal het grote vraagteken. De 18-jarige sterspeler van FC Barcelona is geblesseerd aan zijn hamstring. De Europees kampioen durft het risico te nemen om Yamal wel te selecteren, maar hem in de groepfase niet te gebruiken. Dat scenario heeft Koeman ook in zijn hoofd.

"Dat willen wij ook", geeft de bondscoach toe. "Maar daar moet je niet te veel spelers van hebben. Binnen de selectie van 26 spelers kun je er één of twee meenemen die misschien wat minder ritme hebben, omdat je niet altijd een referentie hebt hoe ze uit wedstrijden van negentig minuten komen. Maar nogmaals: we hebben nog een paar dagen."

WK 2026

Het Nederlands elftal speelt op 14 juni de eerste WK-wedstrijd tegen Japan. Daarna volgen nog duels met Zweden (20 juni) en Tunesië (27 juni). Het wereldkampioenschap start met het duel tussen Mexico en Zuid-Afrika op 11 juni. Op zondag 17 juli is de finale in New Jersey.

