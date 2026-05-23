FC Barcelona heeft zaterdag de Champions League-finale gewonnen van OL Lyonnes. Na een monsterzege van 4-0 pakten de Catalanen hun vierde titel in het Europese toernooi.

Oranje-international Esmee Brugts heeft voor de tweede keer de Champions League gewonnen met de voetbalsters van FC Barcelona. De Catalaanse grootmacht was in de finale in Oslo met 4-0 te sterk voor de Franse topclub OL Lyonnes, waar Damaris Egurrola op de bank bleef. De Poolse Ewa Pajor, topscorer van het toernooi, maakte de eerste twee treffers. Salma Paralluelo scoorde in de slotfase nog twee keer.

FC Barcelona won de Champions League voor de vierde keer. In 2024 was Brugts met haar club in de finale ook te sterk voor OL Lyonnes. Vorig jaar verloren de Catalanen de finale van het door Renée Slegers gecoachte Arsenal.

Recordwinnaar

OL Lyonnes blijft de recordwinnaar van de Champions League bij de vrouwen, maar ziet Barcelona weer iets dichterbij komen. De club uit Lyon won het toernooi acht keer, de laatste keer vier jaar geleden.

In de eerste helft waren de ploegen aan elkaar gewaagd in het Ullevaal Stadion in Oslo. Lyonnes dacht na een kwartier op voorsprong te komen, maar de Amerikaanse Lindsey Heaps bleek na het bekijken van de videobeelden buitenspel te hebben gestaan toen ze binnentikte uit een rebound. Bij de Franse ploeg stond onder anderen voormalig Ajax-speelster Lily Yohannes in de basis.

Tien minuten na rust kwam Barcelona op voorsprong. Pajor rondde af na een snelle aanval. Bij de 2-0 kwam de bal via Brugts terecht bij Paralluelo, die de Poolse in staat stelde haar tweede treffer te maken. Brugts werd in de 85e minuut gewisseld. Vervolgens scoorde Spaans international Paralluelo nog twee keer.

