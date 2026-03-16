De spanning richting De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax loopt zoals altijd al dagen op, maar buiten het veld lijkt de situatie minstens zo beladen. Niet alleen sportief staat er zondag veel op het spel, ook de onrust rond de club uit Rotterdam groeit met de dag. Volgens Valentijn Driessen wordt er zelfs rekening gehouden met een somber scenario, waarbij de wedstrijd mogelijk niet eens tot het einde komt.

Zondag staat er in De Kuip meer op het spel dan alleen drie punten. Naast de eeuwige rivaliteit zijn beide ploegen volop verwikkeld in de strijd om de tweede plek, die recht geeft op Champions League-voetbal. De druk rond De Klassieker neemt daardoor verder toe.

Ajax lijkt onder trainer Oscár García voorzichtig de weg omhoog te hebben gevonden na de overtuigende thuiszege op Sparta (4-0), terwijl Feyenoord juist een moeizame fase doormaakt. De eerste helft tegen stadgenoot Excelsior betekende een nieuw dieptepunt onder leiding van trainer Robin van Persie, al werd de wedstrijd ondanks alles wel gewonnen (2-1).

'Ik vraag me af of die wedstrijd heel lang gaat duren'

De zorgen over een mogelijk rampscenario rond De Klassieker nemen ondertussen toe. Valentijn Driessen liet maandagavond in het programma Vandaag Inside weten dat hij signalen heeft ontvangen die weinig goeds voorspellen voor het verloop van de wedstrijd. "Ik vraag me af of die wedstrijd heel lang gaat duren", stelde de journalist van De Telegraaf.

Volgens Driessen is er nu al sprake van onrust rondom Feyenoord. "Ik krijg net voor de uitzending bericht dat er nu wat mensen voor De Kuip staan met bivakmutsen, geschreeuw en een hoop vuurwerk. De rvc moet eruit, de trainer moet eruit: iedereen moet weg." Tegelijkertijd gaan er volgens hem geluiden rond dat supporters mogelijk een scenario willen forceren dat eerder in de Eredivisie al tot een gestaakte wedstrijd leidde.

Gaat de geschiedenis zich herhalen?

Daarbij verwees hij naar het duel tussen Ajax en FC Groningen, dat eind vorig jaar meerdere keren werd stilgelegd vanwege vuurwerkincidenten. "Die is toen stilgelegd vanwege vuurwerk. Daarna weer gestart, om vervolgens opnieuw stilgelegd te worden wegens vuurwerk. Toen ging iedereen naar huis. Dat scenario verwachten ze nu ook", aldus Driessen.

Het zou bovendien niet de eerste keer zijn dat De Klassieker ontspoort. In 2023 werd het duel in de Johan Cruijff Arena ook al twee keer stilgelegd toen Ajax met 0-3 achter stond. Uiteindelijk werd die wedstrijd later zonder publiek uitgespeeld en eindigde het duel in een 0-4 overwinning voor Feyenoord. De vrees bestaat dat de beladen ontmoeting van zondag opnieuw overschaduwd kan worden door ongeregeldheden.