Na de klinkende 4-0 zege van Ajax op Sparta hopen zij het goede gevoel weer in de groep te hebben. Om dat te bewijzen moeten ze resultaat halen bij een andere Rotterdamse club. Zondag staat De Klassieker op het programma, een beladen duel voor Steven Berghuis die met Ajax wat wil bewijzen.

Steven Berghuis begon wederom in de basis bij het duel van Ajax met Sparta en was van groot belang. Bij de 1-0 werd zijn vrije trap via een been van een Sparta-speler gebombardeerd tot doelpunt en even later poeierde hij zelf de 2-0 langs Joel Drommel. Daarmee was hij voor het eerst sinds lange tijd weer van grote waarde voor Ajax, na een lange periode van blessureleed. Hij miste dan ook de eerste Klassieker in de Johan Cruijff ArenA, maar zal volgende week zondag wél present zijn in De Kuip.

'Bewijzen dat het geen incident is'

Niet alleen vanwege de sentimenten tussen de twee ploegen is dat een cruciaal duel. Ook vanwege de strijd om plek 2 is dit duel cruciaal. "Deze overwinning op Sparta is maar één overwinning en het volgende duel is zondag. We moeten weer een goede week draaien en dan kunnen we bewijzen dat dit geen incident is", zegt hij diplomatiek tegen ESPN.

Berghuis wil simpelweg zijn ploeg behoeden voor overmoed. "Dat lijkt me niet na zo'n seizoen", zegt hij resoluut. Alle uitspraken over het effect van de veranderde staf wil Berghuis ook de kop indrukken. Dat is allemaal voor de beurt spreken wat hem betreft. "Dat moeten we volgende week maar weer gaan bewijzen."

De Klassieker

Wat in ieder geval uit het systeem geslepen moet worden is het tweede helft-syndroom. Ajax verloor vaak de controle over de wedstrijd in de tweede helft. Dat dreigde tegen Sparta ook te gebeuren, maar dat werd gauw de kop ingedrukt. "Zij gaan dan vol 1 op 1 spelen, maar wij moeten dan initiatief blijven tonen. Dat los je alleen niet in een paar dagen op. We hebben nu weer een week om de neus dezelfde kant op te krijgen richting Feyenoord."