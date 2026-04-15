Oranje Leeuwinnen-debutante Renee van Asten beleefde dinsdagavond een droomavond in Breda. De 19-jarige verdediger maakte haar eerste minuten voor Oranje, scoorde direct én zag haar team winnen van topland Frankrijk. "Ik zakte bijna door mijn benen van geluk", beschrijft ze het bijzondere moment in de elfde minuut.

Door de afwezigheid van meerdere ervaren speelsters kwam Van Asten plots in beeld bij de selectie. De Ajax-verdediger werd niet alleen opgeroepen door bondscoach Veurink, maar kreeg ook meteen een basisplaats. "Het is écht een onbeschrijfelijk droomdebuut", vertelt Van Asten glunderend voor de camera van Sportnieuws.nl. "Ik had me voorgenomen vooral mezelf te laten zien en mijn eigen spel te spelen, dat heeft redelijk uitgepakt", zegt ze bescheiden.

Scoren bij haar debuut

Het grote voetbaltalent hield de Franse topspeelsters goed in bedwang, maar was ook nog eens beslissend met de openingstreffer. "Je begint zo’n wedstrijd met de focus op je eigen taken, maar dat ik de openingsgoal mag maken had ik natuurlijk niet verwacht. Ik kan mijn emotie en gevoel na het doelpunt ook niet omschrijven, maar ik heb dit nog nooit gevoeld. Ik zakte bijna door mijn benen van geluk, maar werd gelukkig omhoog gehouden door mijn teamgenoten", lacht ze.

De lach verdween de hele avond niet van haar gezicht. Het werd een avond die ze nooit meer zal vergeten. Aan welk moment denkt ze over vijftig jaar nog eens terug? "Dan toch wel het begin: de catacomben, het horen van je naam, het volkslied én dan je ouders en familie zien staan", somt ze vol trots op. "Dat is écht geweldig."

Trotse familie

Kort na haar debuut sprak ze ook even met haar familie, voordat een groep journalisten haar opwachtte voor haar eerste reacties. "Ze vertelden dat ze echt heel trots op me zijn. Dat doet me wel veel. Mijn dag gaat niet meer stuk, maar die van mijn familie ook zeker niet. Al sinds ik ben opgeroepen eigenlijk niet", verklapt ze.

Na het interview snelt Van Asten alweer verder. "Ik ga alle berichtjes teruglezen. Voor nu is het alleen maar lachen en genieten en dan gaat de focus natuurlijk weer op zaterdag op de return tegen Frankrijk", vervolgt Van Asten. En hoe vaak gaat ze haar doelpunt terugkijken? "Ik denk dat ik ‘m ook wel een aantal keer doorgestuurd krijg", sluit ze lachend af.