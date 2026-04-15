Met een onervaren selectie en nauwelijks verwachtingen stapte Oranje het veld op tegen Frankrijk. Wat vooraf een bijna onmogelijke opgave leek, eindigde in een knappe 2-1 zege in de WK-kwalificatie. Dankzij een sterk tactisch plan en een hecht collectief wist de ploeg van bondscoach Arjan Veurink een topland te verrassen. "Dan kunnen we het iederee ontzettend lastig maken", zegt Lineth Beerensteyn.

Vooraf lag de focus bij Oranje op de organisatie, vooral door het ontbreken van zeven sterkhouders. Uiteindelijk kwam bondscoach Arjan Veurink, die over het algemeen bekend staat als tactisch meesterbrein, met een uitstekend plan op de proppen. "We wisten precies wat we deden en wat we van elkaar konden verwachten. De afgelopen dagen waren héél belangrijk. Vooral qua afstemming hebben we goede stappen gezet", analyseert Buurman in gesprek met Sportnieuws.nl.

Plan Veurink pakte fantastisch uit

Oranje was voorbereid op de agressieve, aanvallende speelstijl van de Fransen. "We wisten dat zij gelijk 'blind' druk zouden zetten, dus dan weet je dat er achter hun laatste lijn ook ruimte ligt. We wisten precies hoe we dat moesten aanpakken met onze snelheid voorop”, vertelt Buurman vol trots. Volgens de verdediger zat het verschil vooral in de details. "We hebben vooral gesproken over wanneer je wél en niet uitstapt en hoe je bepaalde ruimtes moet invullen. Dat pakte fantastisch uit."

Voor Lineth Beerensteyn werd het duel een bijzondere avond. De 29-jarige aanvaller droeg voor het eerst in haar carrière de aanvoerdersband bij Oranje. Volgens haar zat de kracht van Oranje vooral in vertrouwen en lef. "Dat heb ik ook tegen die meiden gezegd voor de wedstrijd: we moeten gewoon allemaal met lef en vertrouwen gaan voetballen. We hadden niks te verliezen en dat hebben we ook gewoon laten zien. Dan is ook gewoon alles mogelijk."

Over andere boeg

Volgens Beerensteyn moest Nederland een andere aanpak kiezen dan normaal. "We weten allemaal wat we aanvallend kunnen, maar we moesten tegen Frankrijk ook veel verdedigen. Maar als je weet dat je het met elkaar doet, dan creëer je dat vertrouwen ook. Dat voelde je ook toenemen naarmate de wedstrijd vorderde. Op een gegeven moment merkte je: als ik uitgespeeld ben, is er een ander voor mij. Dat hebben we negentig minuten laten zien en dan zie je gewoon dat we het elke tegenstander ontzettend lastig kunnen maken."

Volgens Beerensteyn lag de sleutel vooral in de compacte organisatie. "Als je zó compact en gedisciplineerd verdedigt, dan is het voor veel tegenstanders lastig om er doorheen te voetballen. Ik denk ook dat Frankrijk daarin niet het ideale antwoord had op ons systeem", geeft Beerensteyn haar complimenten aan de staf. Maar hoe train je zoiets eigenlijk? "Veel met elkaar praten", legt ze uit.

"We missen heel veel meiden, maar we moeten niet vergeten dat de meiden die we nog hebben ook gewoon ontzettend goed kunnen voetballen. Dan moet je uiteindelijk ook de jonge meiden die er net bij komen, zoals Renee van Asten bijvoorbeeld, veel vertrouwen geven, veel praten en stimuleren. Dan zie je gewoon dat ze van zichzelf heel veel kwaliteit heeft. En dan moet het er gewoon uitkomen en dat heeft ze vandaag echt ontzettend goed gedaan", besluit Beerensteyn.