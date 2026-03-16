Het spel van Feyenoord heeft na de moeizame wedstrijd tegen Excelsior opnieuw voor stevige kritiek gezorgd. Hoewel de Rotterdammers uiteindelijk wisten te winnen, was vooral de eerste helft volgens analisten ronduit zorgwekkend. Laat uitgerekend nu met De Klassieker tegen Ajax de belangrijkste wedstrijd van het jaar op het programma staan.

"Het was niet een klein beetje slecht, het was echt verschrikkelijk. De eerste helft werden ze gewoon overlopen", oordeelde Theo Janssen bij Rondo op Ziggo Sport. Volgens de oud-middenvelder had Feyenoord simpelweg geen antwoord op simpele diepteballen en het combinatiespel van Excelsior. Hij trok zelfs een harde conclusie: "Iedereen die nu tegen Feyenoord speelt is de favoriet."

'Het is geen team'

Ook Ruud Gullit zag dat het probleem verder gaat dan alleen een slechte helft voetbal. Volgens de held van het EK in '88 speelt het gebrek aan vertrouwen een grote rol. "Het vertrouwen is weg en die blessures helpen ook niet", stelde hij. Tegelijkertijd vond hij dat het publiek in De Kuip zich nog relatief rustig hield. "Je kan ook zoiets slechts neerzetten waar het publiek best op mag reageren. Dan weten spelers dat er iets moet gebeuren."

Youri Mulder wees vooral op structurele tekortkomingen in het spel van Feyenoord. Volgens hem ontbreekt het de ploeg aan een duidelijke manier om tegenstanders onder druk te zetten. "Tegenstanders spelen te makkelijk onder de druk uit en er is veel ruimte tussen de linies. Het is geen samenhangend geheel." Janssen vatte dat oordeel later nog eens kort samen: "Het is geen team."

De Klassieker

Toch blijft de uitgangspositie op de ranglijst nog altijd gunstig. Feyenoord staat tweede en doet daarmee nog volop mee in de strijd om plek twee en het laatste Champions League-ticket. "Dat is het positieve", merkte Tim Krul op. In een competitie waarin de topploegen naast PSV onderpresteren kunnen ze alsnog de belangrijke tweede plaats bemachtigen.

Zondag wacht met De Klassieker een ultieme test voor Van Persie en zijn mannen. Volgens Gullit kan die wedstrijd duidelijk maken waar Feyenoord staat. "Het is niet makkelijk met al die blessures, maar zondag is wel een maatstaf." Ajax reist bovendien met vertrouwen af naar De Kuip na de overtuigende overwinning van afgelopen weekend tegen Sparta (4-0). In die wedstrijd maakte trainer García zijn debuut als trainer en zag hij zijn ploeg direct overtuigend voor de dag komen. De Amsterdammers lieten een frisse en energieke indruk achter, wat het zelfvertrouwen richting De Klassieker een duidelijke boost geeft.