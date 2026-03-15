De nipte overwinning van Feyenoord op stadsgenoot Excelsior heeft een vervelend staartje gekregen. Verdediger Bart Nieuwkoop raakte opnieuw geblesseerd en moest in tranen het veld verlaten. Daarmee komt ook De Klassieker van komende week tegen Ajax in gevaar voor de ongelukkige back.

Bart Nieuwkoop begon zondag op de bank bij Feyenoord voor de derby tegen Excelsior. Vlak voor rust mocht hij invallen voor de geblesseerde in-Beom Hwang. Maar het noodlot zou ook toeslaan bij de Nederlandse vleugelverdediger. Na 24 minuten moest ook Nieuwkoop zich laten wisselen met ogenschijnlijk veel pijn.

Tranen bij Nieuwkoop

Tijdens de met 2-1 gewonnen wedstrijd viel te zien dat Nieuwkoop veel last leek te hebben. Het leidde ertoe dat hij dus al snel weer naar de kant werd gehaald. Beelden van ESPN tonen de verdediger, terwijl hij in tranen langs het publiek en trainer Robin van Persie loopt. Van zijn coach kreeg de onfortuinlijke verdediger een knuffel.

Na afloop gaf Van Persie aan dat hij verwacht zijn speler voorlopig te moeten missen. "Het ziet er niet goed uit. Bart is dan ook onzeker voor de wedstrijd tegen Ajax", licht de oefenmeester daarover toe tegen ESPN. Er is sowieso sprake van veel problemen in de Rotterdamse defensie. Mats Deijl liep tegen geel aan en is geschorst voor de wedstrijd van komende week tegen Ajax.

Klassieker

Die wedstrijd lijkt dus ook voor Nieuwkoop niet meer te halen. Dat besef zal ongetwijfeld hebben meegespeeld in de hevige emoties die de 30-jarige vleugelverdediger overvielen na zijn blessure. Komende zondag staat in De Kuip De Klassieker op het programma. Zonder Deijl en Nieuwkoop lijkt Jordan Lotomba dan de rechtsback van dienst te moeten worden.

Blessures Nieuwkoop

Bovendien is het voor Nieuwkoop niks nieuws dat hij met een blessure naar de kant moest nadat hij eerder juist was ingevallen. Begin maart moest hij al na een halfuur opdraven tegen FC Twente, toen Gijs Smal uitviel. Dat hield Nieuwkoop toen maar zeven minuten vol. Nu was hij juist weer op de weg terug, wat de klap ongetwijfeld een stuk harder maakt.

Voor de onfortuinlijke Nieuwkoop is zijn nieuwe blessure de volgende in een lange rij. Eerder in dit seizoen miste hij al veel wedstrijden voor Feyenoord met een liesblessure. Wat er op dit moment aan de hand is met de verdediger, is nog onbekend.