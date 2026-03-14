Na tien duels in Jong Oranje ziet middenvelder Ezechiel Banzuzi (21) zijn toekomst als international toch niet meer in Nederland liggen. De speler van RB Leipzig kiest voor een ander land.

Banzuzi kreeg interesse van Congo-Kinshasa Onder 23 en dat bleek te verleidelijk om te weerstaan. Hij staat namelijk op de lijst met de selectie voor de wedstijd tegen de generatiegenoten van Algerije. Wie weet zien we Banzuzi komende zomer ook terug op het WK voetbal. Congo-Kinshasa komt uit in de intercontinentale play-offs tegen Nieuw-Caledonië of Jamaica.

In oktober 2025 droomde hij in gesprek met Mee met Oranje nog van meedoen aan het WK voetbal met Nederland. "Ik denk dat je altijd moet dromen", zei hij toen. "Hoe ver ik van Oranje sta, weet ik niet. Maar ik blijf altijd dromen Ik heb een hele erge drang naar voren en ik heb goede verdedigende kwaliteiten. Maar ik focus nu op Jong Oranje en voor de rest zie ik allemaal wel. Je weet nooit hoe het loopt."

🐆| LA LISTE DES LÉOPARDS u23 de Guy Bukasa !



Pour son retour, la catégorie espoir fait peau neuve en alliant la génération u20 ainsi que des nouveaux binationaux pour son rassemblement en Algérie 🇩🇿.



On y retrouve notamment Ezechiel Banzuzi (Leipzig 🇩🇪) et Josué Kimboma (Caen… pic.twitter.com/C4D6lZbpDI — Joueurs Congolais 🐆🇨🇩 (@JoueursCD) March 13, 2026

Overigens betekent uitkomen voor een jeugdelftal nog niet dat er geen weg terug meer is qua interlandloopbaan. Ook als Banzuzi nu duels gaat spelen voor Congo-Kinshasa Onder 23, kan hij later eventueel uitkomen voor de hoofdmacht van Nederland. Pas als er een A-interland is gespeeld voor een bepaald land, wordt het lastiger om te switchen van voetbalnationaliteit.

In de zomer van 2025 was de middenvelder nog present met Jong Oranje bij het EK voetbal. De voormalig speler van NAC leverde ook een bijdrage aan de kwalficatieduels. Op het EK was Banzuzi in drie van de vier duels een basisspeler.

Eerder speelde hij nog voor NAC. Banzuzi zei in die periode tegen BN De Stem: "Nederland is mijn land en ook een groter podium natuurlijk. Met Nederland heb je ook kans om een EK of WK te halen." Hij was van plan om voor het eerst Congo te bezoeken: "Ik ga er binnenkort zeker heen, ik weet alleen nog niet wanneer."