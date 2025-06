Duitse topclub heeft opvallende plannen met talentvolle Jong Oranje-speler: 'Ik wil dat ook'

De Nederlandse jeugdinternational Ezechiel Banzuzi maakte onlangs de overstap naar RB Leipzig. De Duitse club heeft grootste plannen met de talentvolle middenvelder.

Banzuzi kreeg tijdens een persmoment de vraag van ESPN wat voor plannen RB Leipzig met hem heeft. "Ze willen dat ik de beste middenvelder van de Bundesliga wordt. Ik wil dat ook", zo antwoord hij. De verslaggever schrikt daarvan. "Wacht even. Wat zei je?"

De middenvelder herhaalt vervolgens zijn woorden: "Ze willen dat ik de beste middenvelder van de Bundesliga wordt. Ik wil dat ook natuurlijk, daar ga ik keihard voor werken. Ze hebben echt veel vertrouwen in mij en het plan is goed, dus dat is alleen maar mooi. Het zit in mij, zeker."

Ezechiel Banzuzi begint volgend seizoen vol vertrouwen aan zijn klus bij RB Leipzig. 💪



"Ze willen dat ik de beste middenvelder van de Bundesliga word." — ESPN NL (@ESPNnl) June 4, 2025

Overstap

In april werd bekend dat de Duitse topclub de 20-jarige Nederlander voor vijftien miljoen euro heeft overgenomen van OH Leuven. In februari liet Gyorgy Csepregi, de technisch directeur van de Belgische club, al weten dat de speler eigenlijk te goed was geworden voor de Belgische competitie. Voor OH Leuven betekent de overstap een recordtransfer. Inclusief bonussen kan het bedrag oplopen tot maar liefst zestien miljoen euro.

De 1,91 meter lange middenvelder speelde sinds de zomer van 2023 voor Leuven, dat hem voor iets meer dan één miljoen euro overnam van NAC Breda. In het afgelopen seizoen van de Pro League was hij goed voor twee doelpunten en zes assists.

Blij

"Ik ben erg blij dat mijn toekomst in Leipzig ligt", zei Banzuzi op de site van Leipzig. "Deze club staat bekend als de perfecte plek voor jonge spelers om hun spel op het hoogste niveau te ontwikkelen, daar zijn talloze voorbeelden van. De club maakte duidelijk dat ze mij echt wilden contracteren en ook duidelijke plannen had voor mijn toekomst hier."

Jong Oranje

Sinds oktober 2024 maakt Banzuzi deel uit van Jong Oranje en sindsdien is hij telkens opgeroepen voor de selectie. Hij zal deze zomer deelnemen aan het EK Onder 21. Het toernooi gaat op 11 juni van start in Slowakije.