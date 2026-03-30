Wie wordt de spits van Oranje op het WK voetbal? Dat is de grote vraag die bondscoach Ronald Koeman de komende maanden moet beantwoorden. Topscorer aller tijden Memphis Depay is, mits fit, een zekerheidje in de selectie van Koeman, maar zijn fitheid is juist een zorgpunt. Met Donyell Malen, Brian Brobbey en Wout Weghorst heeft Koeman opties over, maar wie heeft het beste profiel? Oud-topspits Wim Kieft weet het wel.

Het experiment met Malen in de spits tegen Noorwegen pakte oké uit, zonder goals van de AS Roma-aanvaller. Maar zijn diepgang en snelheid vielen op tegen een aanvallend ingesteld Noorwegen. In zulke wedstrijden past Malen wellicht beter dan Memphis, maar Kieft verwacht dat er op het WK voetbal heel anders gespeeld gaat worden door de tegenstanders van Oranje.

'Dat zou logisch zijn'

'Op het WK zullen de tegenstanders van Nederland geslotener spelen en minder ruimte weggeven. Een spits moet dan meer in de kleine ruimte spelen en in de bal komen. De kwaliteiten van Memphis Depay en Brian Brobbey komen dan beter tot hun recht dan die van Malen, die graag wordt weggestoken. Het zou logisch zijn als bondscoach Ronald Koeman dinsdag tegen Ecuador met Brobbey in de basis start', schrijft Kieft in zijn column in De Telegraaf.

'Stemt niet bepaald vrolijk'

Als het aan hem ligt, kiest Koeman op het WK hoe dan ook voor Memphis Depay. De speler van Corinthians dient dan wel topfit te zijn, iets wat hem op de afgelopen eindtoernooien telkens niet lukte. 'Zet je de Nederlandse spitsen af tegen het surplus aan goede aanvallers bij andere landen, dan stemt dat niet per se vrolijk. Nederland heeft bijvoorbeeld geen Mbappé, Kane, Ekitiké, Olise, Alvarez en Messi of Ronaldo. Depay heeft het mede door blessures nog nooit kunnen laten zien op een groot toernooi. Als hij fit is in de zomer, dan kan hij tegen het niveau van dit soort topspitsen aanschurken.'

'Juichverhalen ronde Brobbey zijn overspannen'

Door de onzekerheid rond de fitheid van Depay moet Koeman wel dingen uitproberen met andere namen richting het WK. Maar de hype van Brobbey snapt Kieft ook niet helemaal. 'De juichverhalen over Brobbey zijn trouwens nogal overspannen. Hij doet het leuk bij Sunderland, een middenmoter in de Premier League, maar het is niet zo dat hij zo geweldig draait dat hij iedere verdediging het nakijken geeft. Brobbey is populair, door zijn manier van spelen en zijn verschijning. Toch is zes doelpunten en één assist in 26 optredens niet bijzonder.'