Het is momenteel duidelijk niet de fijnste fase in de carrière van Xavi Simons. De Nederlander staat onder de degradatiestreep met zijn club Tottenham Hotspur. Tot overmaat van ramp liep hij zaterdag een blessure op, waardoor het aankomende WK voor hem in gevaar is gekomen. Alsof dat nog niet genoeg is, is er ook een opvallende video van de middenvelder opgedoken op waarin hij zijn frustratie afreageert op een fan.

Zaterdagmiddag begon Simons in de basis tegen Wolverhampton Wanderers. Na ongeveer een uur ging het mis. In een duel met oud-Feyenoorder Hugo Bueno probeerde hij bij de achterlijn een actie te maken, maar daarbij leek de 23-jarige middenvelder zich te verstappen. Aan zijn gezicht was meteen te zien dat hij veel pijn had. Simons werd op het veld behandeld en probeerde daarna nog even door te spelen, maar al snel werd duidelijk dat een wissel onvermijdelijk was.

Simons moest per brancard van het veld. Terwijl hij langs de tribunes werd afgevoerd, werd hij uitgejouwd door de Wolves-fans. Dit leidde duidelijk tot frustratie bij de Nederlander, die 'f*ck you' terugschreeuwde. Beelden van het moment zijn inmiddels opgedoken en gaan volop rond op sociale media.

Overwinning

Ondanks het uitvallen van Simons pakte Spurs alsnog de volle buit. In de 82e minuut tikte invaller João Palhinha de bal na een hoekschop in een leeg doel. Het bleek de enige treffer van de wedstrijd. Daarmee boekte de ploeg uit Londen een broodnodige zege in de strijd tegen degradatie.

Update

Na afloop kwam Spurs-manager Roberto de Zerbi met een korte update over de blessure van Simons. De Italiaan hield nog een slag om de arm en benadrukte dat er eerst meer duidelijkheid moet komen voordat hij conclusies wil trekken.

"Ik wil graag de precieze situatie van Xavi weten. Met een knieblessure is het altijd anders dan met bijvoorbeeld een spierblessure", aldus de trainer die voor het eerst een overwinning boekte met Tottenham. "We zullen het de komende dagen bekijken."

WK 2026

Voor Ronald Koeman komt de blessure van Simons op een bijzonder slecht moment. De middenvelder is een vertrouwde kracht binnen de Oranje-selectie en is bovendien op meerdere posities inzetbaar. Inmiddels staat Simons op 34 interlands en zes doelpunten. Zijn debuut maakte hij tijdens het WK van 2022, maar of hij komende zomer ook op het wereldkampioenschap in actie kan komen, is voorlopig onzeker.

Over 46 dagen gaat het eindtoernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico van start. Oranje is ingedeeld in een poule met Japan, Tunesië en Zweden. Jerdy Schouten is er in ieder geval niet bij: de PSV’er heeft onlangs zijn kruisband gescheurd.