De verbazing was groot toen zondagmiddag Justin Bijlow ineens was verdwenen. De Nederlandse keeper van Genoa keepte de eerste helft tegen Como in de Serie A 'gewoon' uit, maar bij het begin van de tweede helft werd de voormalig Feyenoorder gewisseld voor Leali. Maar niemand had in de gaten waarom, behalve bij Genoa zelf.

Bijlow had het allerlaatste balcontact van de eerste helft, voordat de scheidsrechter affloot voor de rust. De Nederlander schoot een terugspeelbal diep de helft van Como op en daarmee was het einde van het eerste bedrijf. Ogenschijnlijk zonder problemen verliet hij vervolgens het veld, om na het kwartiertje rust niet meer terug te keren op het veld. Hij werd door trainer Daniele De Rossi gewisseld voor Nicola Leali, de keeper met rugnummer één.

🔁46'| Nel Genoa in campo Leali al posto di Bijlow#GenoaComo 0⃣-1⃣ — Genoa CFC (@GenoaCFC) April 26, 2026

'Oh nee toch...'

Ziggo Sport-commentator Albert Mantingh schrok zich een hoedje toen de doelman van Genoa klaarstond voor zijn wissel. "Oh nee toch, niet weer...", kraamde hij uit bij het zien van het verdwijnen van rugnummer 16 bij de thuisclub. "Is de man van glas nou weer geblesseerd geraakt? Het lijkt er wel op...", doelde Mantingh over het pijnlijke verleden van Bijlow. Als keeper van Feyenoord raakte hij meermaals langdurig geblesseerd.

Het kostte hem zelfs een transfer naar Southampton in de Premier League twee jaar geleden, want hij kwam daar niet door de medische keuring. Maar ook in Nederland miste hij 75 duels door diverse kwetsuren sinds begin 2023. Mede daardoor kon hij in 'zijn' Rotterdam nooit uitgroeien tot betrouwbare vaste waarde en verloor hij daardoor ook gaandeweg zijn plek bij het Nederlands elftal onder de lat.

Toch kende Bijlow sinds zijn transfer afgelopen winter naar de Serie A een comeback van jewelste. Hij werd bij Genoa meteen eerste keeper en speelde de afgelopen weken zelfs de sterren van de hemel bij huidige nummer 14 van Italië. Hij werd de onbetwiste eerste doelman en bleef blessurevrij. Tot zondag 26 april. Thuis tegen Como was hij in de rust achtergebleven in de kleedkamer en is het de vraag waarmee Bijlow kampt en hoe ernstig het is.

Met Oranje naar het WK?

Bondscoach Ronald Koeman van Oranje had hem in de interlandperiode in maart weer opgeroepen in aanloop naar het WK voetbal van komende zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Bijlow mocht zodoende weer hopen op een plekje in de selectie, naast collegakeepers Bart Verbruggen en Robin Roefs. Wat de nieuwe blessure voor zijn kansen bij Oranje betekent, is nog niet bekend.