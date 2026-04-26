Mogelijk problemen voor bondscoach Ronald Koeman in aanloop naar het WK. Zaterdagmiddag viel Xavi Simons uit bij Tottenham Hotspur met een op het oog zware blessure. De Oranje-international greep naar zijn knie en schreeuwde het uit. Na een behandeling moest hij gewisseld worden en coach Roberto De Zerbi maakt zich zorgen.

Simons was in duel met oud-Feyenoorder Hugo Bueno van Wolverhampton Wanderers en wilde bij de achterlijn een actie inzetten. Daarbij leek de 23-jarige middenvelder zich te verstappen. Aan zijn gezicht was af te lezen dat Simons enorm veel pijn had. Hij werd ter plekke behandeld en wilde het nog even proberen. Maar al snel kregen hij en de medische staf in de gaten dat er gewisseld moest worden.

Al met al duurde het zo'n vier minuten voordat er een vervanger kwam. De Zweed Lucas Bergvall verving Simons. Eerder in de wedstrijd raakte het geplaagde Tottenham Hotspur ook al spits Dominic Solanke kwijt aan een blessure. Dat terwijl ze de punten goed kunnen gebruiken tegen degradatie.

Broodnodige zege

Die kwamen er op zwaarbevochten wijze. In de 82e minuut duwde invaller João Palhinha de bal na een hoekschop in een leeg doel. Het uitvak explodeerde. Even stond Spurs virtueel boven de streep na een gelijkmaker elders van Everton tegen West Ham United. Maar The Hammers maakten in blessuretijd nog de winnende treffer.

Dat terwijl Tottenham Hotspur in de 98e minuut nog een vrije trap tegen kreeg op een gevaarlijke plek. Die werd door de veelbesproken keeper Antonin Kinsky uit de bovenhoek geplukt. Dus bleef het 0-1 en schreef de ploeg van trainer Roberto De Zerbi voor het eerst in 2026 drie punten bij. Die komen als geroepen.

Update over Xavi Simons

Na afloop gaf De Zerbi een voorzichtige update over de blessure van Simons. De Italiaan maakte duidelijk dat hij meer wil weten voordat hij conclusies trekt. "Ik wil graag de precieze situatie van Xavi weten. Met een knieblessure is het altijd anders dan met bijvoorbeeld een spierblessure", aldus de trainer die voor het eerst een overwinning boekte met Tottenham. "We zullen het de komende dagen bekijken."

Toch kon hij ook een sprankje hoop bieden, al wil dat in dit stadium nog weinig zeggen. "Hij had pijn. Maar ik heb hem net twee minuten geleden gesproken. Hij voelt zich beter dan toen hij zich net had geblesseerd."

WK om de hoek

Voor bondscoach Ronald Koeman zal de blessure van Xavi Simons een hard gelag zijn. De middenvelder is een vaste naam in zijn selectie en kan op meerdere posities worden ingezet. Hij kwam al tot 34 interlands waarin hij zes keer scoorde. Simons debuteerde op het WK van 2022, maar het is zeer de vraag of hij bij het aankomende wereldkampioenschap kan spelen.

🚨🇳🇱 Xavi Simons (23) was taken off the pitch with a stretcher after sustaining an injury in the match against Wolves. 🏥



— EuroFoot (@eurofootcom) April 25, 2026

Inmiddels is het nog 47 dagen voordat het eindtoernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico begint. Het Nederlands elftal zit in een poule met Japan, Tunesië en Zweden. Jerdy Schouten ontbreekt sowieso in de selectie. De PSV'er scheurde zijn kruisband af.