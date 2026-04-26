Als keepster van de Oranje Leeuwinnen is Daphne van Domselaar tegenwoordig niet meer weg te denken onder de lat. Maar toch heeft de speelster het afgelopen seizoen te kampen gehad met een 'zeer lastige' periode, waarin ze meermaals bijna over haar grenzen heenging.

Daphne van Domselaar is sinds 2022 één van de grootste sterren van het Nederlandse vrouwenelftal. De keepster oogt, ondanks haar leeftijd, al zeer ervaren en is bovendien een van de meest betrouwbare sluitposten in Europa. Maar aan het begin van het seizoen zat ze nog in een diep dal door een vervelende blessure.

'Mentaal lastig'

"Ik had echt veel last en kon niet mezelf zijn op het veld, wat ook het plezier wegnam”, begint de 26-jarige Van Domselaar openhartig over haar te zwaar belaste pees, in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Ik nam zelf de keuze om er tijdelijk uit te stappen. Natuurlijk wel in overleg, maar ik had genoeg gepusht. Ik ging nog niet over mijn grenzen, maar ik zat er wel dicht tegenaan."

Die blessure was niet alleen een fysiek probleem, maar speelde ook een rol in het hoofd van de keepster uit Beverwijk. "Het was ook mentaal lastig", licht Van Domselaar daarover toe. "Je hebt verwachtingen van jezelf. Je wilt volledig kunnen trainen en je ontwikkelen als speelster. Maar dat stond stil. Dus dat maakte de keuze wat makkelijker."

'Terug op niveau'

Door haar blessure nam ze gedwongen rust. Maar dat was eigenlijk best wel lekker. "Afgelopen periode heb ik vooral goed ingezien dat sociaal leven naast het voetbal heel belangrijk is", meent de goalie, die inmiddels al tientallen keren het doel van de Oranje Leeuwinnen heeft verdedigd. "Op het moment dat ik mentaal lekkerder in mijn vel zat, voelde ik me fysiek ook beter."