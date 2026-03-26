Het Nederlands elftal heeft één Europese titel als hoofdprijs. Verder staan er drie zilveren WK-medailles en een bronzen in de prijzenkast. De laatste keer dat Oranje dicht bij de wereldtitel was, was in 2010. Toen was Spanje te sterk na verlenging. Maar alles had anders kunnen zijn als Arjen Robben wél had gescoord.

De ploeg van bondscoach Bert van Marwijk puilde uit van de topspelers. Met namen als Robben, Wesley Sneijder, Robin van Persie, Mark van Bommel, Nigel de Jong, Rafael van der Vaart en Dirk Kuijt werkte Nederland een ijzersterk toernooi af. Oranje was ongeslagen in de groepsfase in in de knock-outfase legde het Slowakije (2-1), Brazilië (2-1) en Uruguay (3-2) over de knie.

Dus wachtte op 11 juli Europees kampioen Spanje in de finale in Johannesburg. Na een bikkelharde strijd stond het na 90 minuten spelen nog 0-0. Dat had anders kunnen zijn, als Robben oog-in-oog met Iker Casillas niet de teen van de Spaanse keeper had geraakt. In de verlenging schoot Andres Iniesta alle Nederlandse dromen aan diggelen.

Wat als...

In de ogen van Van Marwijk was alles anders geweest als Oranje destijds over een fitte Robben beschikte. De buitenspeler raakte vlak voor het WK in de uitzwaaiwedstrijd met Hongarije (6-1 winst) namelijk geblesseerd aan zijn hamstring. Daar zat een scheurtje in. "Grote paniek, wat gaan we doen?", schetst Van Marwijk in zijn column voor De Telegraaf.

Robben werd drie weken lang onder handen genomen door fysiotherapeut Dick van Toorn. "We hebben een groot risico genomen", aldus Van Marwijk. De aanvaller van Bayern München werd voorzichtig gebracht met korte invalbeurtjes. "Was het ideaal? Nee natuurlijk niet. Het zijn allemaal factoren die van invloed zijn op het uiteindelijke resultaat", denkt Van Marwijk.

"Ik ben er nog altijd van overtuigd dat wij de finale van Spanje hadden gewonnen als Arjen echt topfit zou zijn geweest, zoals hij dat in 2014 op het WK in Brazilië was", stelt de toenmalig bondscoach. Daar nam Oranje revanche op Spanje, door met liefst 5-1 te winnen. Robben scoorde twee keer, waarbij hij bij eentje om Casillas heen danste. Wat als hij dat in Zuid-Afrika had gedaan? We zullen het helaas nooit weten.