Kees Jansma deelt in Sportnieuws.nl De Maaskantine openhartig over zijn moeilijke relatie met Robin van Persie. Tijdens werkzaamheden bij Oranje raakten de twee in de clinch met elkaar, waarna de relatie nooit helemaal werd hersteld. "We stonden ineens tegenover elkaar."

De huidige trainer van Feyenoord kende een glansrijke carrière bij het Nederlands elftal. Hij was lange tijd topscorer aller tijden van Oranje. Kees Jansma maakte Robin van Persie vrijwel zijn hele carrière bij Oranje mee. Later in de carrière maakte Jansma de biografie van Wesley Sneijder, een andere international waar hij een intense band mee heeft. Op de vraag van wie hij nog meer een boek zou willen maken, is hij duidelijk: Van Persie.

Problemen op het EK

Daar ligt een heel verhaal aan ten grondslag. "We hadden altijd heel goed contact en dat is helaas verbroken tijdens het EK in Oostenrijk en Zwitserland Hij besloot toen niet met de pers te praten en dat heb ik altijd zeer betreurd, daar was ik het niet mee eens", deelt de perschef van destijds. "Hij had een probleem met de overstap van Arsenal naar Manchester United, en daarom wilde hij niet, maar mijn taak is juist om de bekendste spelers voor de media te krijgen", schetst hij het dilemma.

Het zorgde voor grote spanningen tussen de twee. "Ik heb toen de pers eerlijk verteld dat hij niet wilde praten. Ik had ook kunnen liegen, maar dat heb ik niet gedaan. Anders had ik dat 30 dagen moeten volhouden. Daarna is onze realtie nooit meer zo goed geweest. Dat vind ik helaas, want het is een buitengewoon intrigrerende persoonlijkheid", vervolgt Jansma.

Sterke band verbroken

Jansma en Van Persie hadden altijd een sterke band samen, ook de families konden goed met elkaar overweg. "Ik vind het verbaal één van de sterkere persoonlijkheden in het Nederlands voetbal. Hij heeft een leuk gezin. We hadden ontzettend leuk contact, ook met de vrouwen erbij. Door die beslissing stonden we ineens tegenover elkaar. Dat is nooit uitgepraat, laat ik het zo zeggen", besluit Jansma het onderwerp.

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine ontvangt Robert Maaskant oud-perschef van Oranje Kees Jansma. De ervaren rot in het vak vertelt tal van anekdotes uit zijn tijd dichtbij het elftal van Oranje, zoals de dag dat Sergio Ramos en Andres iniesta Wesley Sneijder opzochten in de kleedkamer.

Maar ook spreekt hij over samenwerken met Dick Advocaat, Louis van Gaal en zijn huidige taak bij Curaçao. Ook praat Jansma met Maaskant over rvc-lid zijn bij FC Utrecht en over zijn avonturen als verslaggever in de sportwereld.