Er gaat bijna geen dag voorbij zonder dat John van ’t Schip aan Johan Cruijff denkt. Tien jaar na het overlijden van zijn grote idool speelt de legendarische ‘Nummer 14’ nog altijd een belangrijke rol in het leven van de oud-Ajacied. Die ene dag in 2016 roept bij hem nog altijd bijzondere gevoelens op. "Ik heb de hele nacht huilend aan de eettafel gezeten", vertelt Van 't Schip.

Voor Van 't Schip voelt het overlijden van Cruijff als de dag van gisteren. Hij werkte in Australië, maar kreeg plots een belletje van zijn dochter Estelle. "Ik stond op het punt om te gaan slapen, want het was middernacht in Australië. Maar plots belde Estelle mij op", blikt Van 't Schip terug op 24 maart 2016 in gesprek met onder meer Sportnieuws.nl. "Iemand uit haar klas vertelde dat Johan Cruijff was overleden. Ze liep meteen uit haar klas en wilde mij dat vertellen..."

'Ik heb de hele nacht gehuild'

Het overlijden van zijn grote idool had een grote impact. "Nou, ik heb de hele nacht wakker gelegen. Nou ja... Ik heb niet eens gelegen. Ik ben beneden aan de eettafel gaan zitten. Ik heb alleen maar beelden van Johan terug gekeken en heb de hele nacht gehuild", vertelt de openhartige oud-Ajacied.

Hij erkent dat het hem nog steeds wel emotioneel maakt. "Doordat mijn vrouw is overleden is het contact met Danny (Johan's vrouw, red.) ook weer anders. Zij mist haar man en ik mis mijn vrouw. Bij momenten ben ik dus zeker wel emotioneel. Als ik nu beelden van Johan terugzie, dan krijg ik ook nog steeds kippenvel."

Van ’t Schip vindt het in ieder geval prachtig dat Cruijff zo’n enorme legacy heeft achtergelaten. Daardoor zal er volgens hem altijd over één van de meest legendarische voetballers ooit worden gesproken. "Eigenlijk ben je continu wel op een bepaalde manier met Johan bezig. Hij is nooit écht weggeweest. Als je alleen al in de Johan Cruijff ArenA bent, dan lees, hoor en wordt er altijd over Johan gesproken. Hij zei ooit: in zekere zin ben ik onsterfelijk, daar heeft hij gelijk in. Hij is er niet meer, maar overal gaat het nog over Cruijff."

Bijzondere anekdote over Cruijff

Vrijwel iedereen die met Cruijff heeft gewerkt, heeft wel een bijzondere anekdote over hem en dat geldt ook voor Van ’t Schip. Hij kreeg ooit eens een zéér opmerkelijke boete van zijn trainer bij Ajax. "Ik heb ooit een ongeluk gehad, waardoor ik te laat kwam bij de training. Ik had mezelf netjes afgebeld, want mijn auto was total loss. Ik kwam dus een half uur voor het einde van de training het veld opgelopen en toen gaf hij mij gewoon een dikke boete", lacht Van 't Schip.

"Ik zei nog tegen hem: ik heb toch gebeld dat mijn auto total loss is?", herinnert de oud-aanvaller zich nog goed. "Toen zei hij: je bent al drie weken niet scherp. Je hebt een ongeluk gekregen omdat je niet wakker bent. Het wordt tijd dat je weer bij de les bent", vertelt Van 't Schip. "Hij vond altijd wel een manier om spelers te prikkelen en bij mij was dat met een boete. Het lukte hem wel, want een paar maanden later was ik weer in vorm."

'Stelletje oelewappers'

Van 't Schip heeft nóg een typische anekdote over Cruijff. Daarvoor neemt hij de aanwezige journalisten mee naar 1985. "Ik zat toen nog niet bij het Nederlands elftal, maar toen speelde Nederland tegen België. Ze wonnen met 2-1 in Brussel, maar gingen niet naar het WK door de late tegentreffer. De volgende dag moesten Speelbos, Wouters, Van Basten en De Wit zich melden bij Ajax. Johan was kwaad: stelletje oelewappers, hoe kunnen jullie deze unieke kans laten liggen door het vijf minuten voor tijd weg te geven?"

"Voor je carrière, de club en voor je ontwikkeling is het schadelijk. Je had die wedstrijd goed uit moeten spelen. En toen zei hij dus tegen de jongens die gespeeld hadden dat ze allemaal een boete kregen van vijfhonderd gulden, maar toen wees hij ook naar mij", vervolgt Van 't Schip. "Ik zei tegen hem: ik heb niet eens meegedaan. Toen zei hij al: daarom juist. Hij vond dat ik mijn kwaliteit verkwanselde, dus hij probeerde mij scherp te maken. En opnieuw lukte het: een paar maanden later zat ik weer bij Oranje."