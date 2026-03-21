Tien jaar na het overlijden van Johan Cruijff blijft zijn naam overal ter wereld rondzingen. Ter ere van dat moment verschijnt de vierdelige documentaire Cruijff. Tegenover onder meer Sportnieuws.nl doen zoon Jordi en dochter Susila een boekje open over de man achter de legende.

De documentaire Cruijff wordt zaterdagavond in de Johan Cruijff ArenA voor het eerst vertoond. "Het is natuurlijk een speciale avond, maar ook emotioneel. Ik vind het vooral mooi om de oude beelden weer terug te zien en zijn stem te horen", opent Jordi Cruijff in gesprek met onder meer Sportnieuws.nl. "En ik kijk er naar uit om dat ondeugende lachje weer op zijn gezicht te zien, dat vind ik het allermooiste. Dat raakt me écht diep van binnen. Ik moet serieus kijken, maar van binnen laat ik wel een traantje."

Superleuke vader

Voor dochter Susila is het eveneens een emotionele dag, maar ook een avond die ongetwijfeld voor een grote glimlach zal zorgen. Ze blikt met warme gevoelens terug op haar vader. "Het was écht een ontzettend leuke en goede vader. Hij was altijd blij en positief. Ik heb hem in mijn hele leven nooit horen schreeuwen. Het was een hele normale man, maar een superleuke vader. Hij bracht ons naar school en nam altijd alle tijd voor zijn kinderen en gezin."

Thuis was de legendarische nummer 14 volgens Susila nauwelijks bezig met de buitenwereld. "Als hij binnen kwam, kon je ook niet weten of hij 3-0 won of 4-0 verloor. Hij kon dat heel goed uitzetten in zijn hoofd", vertelt Susila, die moet lachen als wordt gevraagd naar hun gelijke karakter: allebei erg eigenwijs. "Hij wist altijd alles beter en had overal een mening over, zelfs over paardrijden, Formule 1 en atletiek", lacht Susila. "Het vervelende was alleen dat hij na een tijdje ook altijd gelijk bleek te hebben."

Hoe was Johan Cruijff als vader?

"Hij was streng, hoor", vertelt zijn zoon met een grijns. "Maar hij was ook heel liefdevol, want zelfs als hij maar drie uur had geslapen dan nam hij alle tijd voor je. Hij nam ook nooit de stress van het voetbal mee naar huis. Nou, dat vind ik zelf best wel moeilijk. Ik kan me herinneren dat hij de finale van de Champions League verloor met 4-0. En hij kwam naar huis alsof er niks gebeurd was. Hij vroeg hoe je dag was en of je je huiswerk wel hebt gedaan. Hij hield werk en zijn gezin écht gescheiden, daar heb ik heel veel bewondering voor."

Toch wist Jordi precies hoe hij zijn vader af en toe kon prikkelen. "Ik wist wel waar ik hem mee kon provoceren. Dan zei ik bijvoorbeeld over zijn lievelingsspeler: waarom speelt die nou weer? En dan reageerde hij: je hebt ook niks geleerd in al die jaren. Ik kreeg hem wel van zijn stoel, hoor.”

Impact van Johan Cruijff

Ook tien jaar na zijn overlijden merkt Cruijff nog dagelijks hoe groot de impact van zijn vader is. "Als zoon ben ik supertrots. Tien jaar na zijn overlijden hebben nog steeds veel mensen in allerlei landen het over hem. En ik word ook over de hele wereld aangesproken door mensen, die dan willen uitleggen wat mijn vader voor hen heeft betekend. Hij zou zeggen: dat is logisch", lacht de technisch directeur van Ajax. "Maar ik vind het bijzonder. Er zijn maar weinig mensen die dat voor elkaar krijgen."

Zelfs op vliegvelden wordt de familie van Cruijff nog altijd geconfronteerd met de enorme status van hun vader. "Hij is onsterfelijk. Ik merk het bij elke paspoortcontrole. Als ze op mijn paspoort 'Jordi Johan' en dan 'Cruijff' zien, dan valt hun mond open. Er is nog steeds heel veel liefde voor mijn vader, dat blijft altijd speciaal."

Belangrijkste levensles

Van zijn vader nam Jordi ook belangrijke levenslessen mee. "Op het gebied van sport was de beste les: als je faalt, doe het dan met je eigen beslissing. En daarbuiten wees hij ons er altijd op dat we moesten genieten, want je weet niet hoelang het leven duurt. En ik kan wel zeggen dat hij écht heeft genoten van zijn leven", besluit Jordi Cruijff.