Aanstaande zaterdag staat er wat bijzonders te gebeuren in Amsterdam. Er komt een nieuwe documentaire van Johan Cruijff en die zal voor het eerst te bezichtigen zijn in de Johan Cruijff ArenA. Het moet de grootste première worden in de geschiedenis. Ajax-trainer Oscar Garcia is onder de indruk van de invloed van Cruijff. "Je voelt het als je hier werkt."

De documentaireserie over Johan Cruijff gaat dus zaterdag in première in de Johan Cruijff ArenA, waar meer dan 40.000 mensen gaan kijken naar de documentaireserie. Maar niet getreurd als je er niet bij kan zijn; vanaf zondag is de serie op NPO 1 te zien. Wie zijn televisie misschien dan maar moet schakelen naar NPO 1 is Ajax-trainer Oscar Garcia.

Garcia niet bij de première

"Ik ben er helaas niet bij", vertelt hij op de persconferentie in Amsterdam afgelopen vrijdag. "Ik ben dan met de spelers in het hotel, wij moeten ons voorbereiden op De Klassieker tegen Feyenoord", vertelt hij na vragen van De Telegraaf. Wel wil hij graag vertellen hoe bijzonder hij het vindt dat zijn oude trainer Cruijff zo'n grote première krijgt.

Gedachtegoed van Cruijff

"Het is prachtig dat hij zo'n documentaire krijgt. Zo kan zijn naam nóg groter worden, als dat überhaupt nog mogelijk is. Het is een voor mij dat ik hem als trainer heb gehad", verzekert Garcia. "Je voelt hoe groot hij is als je hier werkt bij Ajax, of bij Barcelona. Hij heeft mijn droom waargemaakt om als speler te spelen bij Barcelona, en later gaf hij mij zoveel goede adviezen. Ik wist dat ik altijd bij hem terecht kon als ik hem wat wilde vragen. Helaas is hij er fysiek niet, maar in gedachten is hij bij ons allemaal."

Garcia noemt Cruijff een geniale man, niet alleen als coach maar ook als mens. De eerste onmoeting tussen de twee was bij Barcelona. "Toen hebben we niet zoveel gesproken één op één, dat kwam later pas. Dat was bij het nationale team van Catalonië toen ik zijn assistent was. Het ging dan over de wedstrijden, de spelers en wat de aanpak zou zijn. Maar wat ik mij het meest herinner zijn de adviezen die ik van hem kreeg, wanneer ik twijfels had. Die haalde hij dan ineens weg. Ook zijn vrouw is een geweldig mens", besluit hij.