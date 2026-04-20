In Alkmaar ontwaakt men maandagochtend met een brede glimlach op het gezicht, ondanks een mogelijke kater. AZ won zondagavond namelijk de bekerfinale met 5-1 van NEC. Dat resultaat kan iets verderop echter een groot probleem veroorzaken voor provinciegenoot Ajax.

In een van de meest attractieve bekerfinales van de afgelopen jaren wist AZ zondagavond eindelijk weer eens 'De Dennenappel' in de wacht te slepen. Door een klinkende 5-1 overwinning op een zwak NEC spoelden de Alkmaarders de bekerkater van de vorige finale weg.

Kopzorgen voor Ajax

Door de bekerwinst is AZ verzekerd van een plekje in de competitiefase van de Europa League voor volgend seizoen. Zij zijn dus zeker van deelname aan Europees voetbal, maar dat geldt op dit moment nog allerminst voor Ajax. De Amsterdammers staan momenteel op de vijfde plaats in de Eredivisie, een plek op dit moment enkel goed genoeg is voor deelname aan de play-offs.

Mocht Ajax niet weten te klimmen op de ranglijst hebben ze een probleem in Amsterdam. De play-offs voor een plek in de voorrondes voor de Conference League vinden op hetzelfde moment plaats als een concertreeks van de Britse zanger Harry Styles.

Harry Styles bezet ArenA

De artiest houdt van 16 mei tot en met 5 juni namelijk tien concerten in de Johan Cruijff ArenA. Momenteel zijn de halve finales voor de Europese play-offs gepland op 21 mei en de finale op 24 mei. Mocht Ajax hierin moeten acteren, kan het niet in de eigen ArenA spelen en moet het dus uitwijken. Volgens bronnen zou Ajax al Heracles hebben gepolst of ze hun eventuele play-offs in Almelo kunnen spelen.

Ajax had al deze kopzorgen niet gehad als NEC er met de beker vandoor ging. De Nijmegenaren staan momenteel op een derde plek, wat recht geeft op de voorronde van de Champions League. Het Europese ticket wat NEC dan zou krijgen via de beker, zou dan doorschuiven op de ranglijst. Hierdoor zou Ajax met een vijfde plek al direct recht hebben op een plek in de Europa League.