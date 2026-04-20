Leeroy Echteld is de held van AZ na de historische bekerwinst in De Kuip afgelopen zondag. Na het ontslag van Maarten Martens bracht hij weer kleur op de wangen bij de spelers in Alkmaar en loodste hij hen naar de finale én uiteindelijk de vijfde bekerwinst in de geschiedenis van AZ. Met welke goede plannen de nieuwe technisch directeur Niels van Duinen ook naar de club is gekomen, hij kan niet meer om Echteld heen.

NEC-trainer Dick Schreuder zei het treffend op de persconferentie voor de EuroJackpot KNVB bekerfinale: een langer verblijf van Echteld moet niet aan de finale vasthangen. Dat zou inderdaad ook niet moeten, maar de vraag is of we daar ooit achter gaan komen. Na de klinkende zege op NEC staan alle seinen op groen om Echteld vast voor de groep te zetten, als je de mensen in Alkmaar moet geloven.

Met z'n bek vol tanden

En dat er gesproken gaat worden over een langer verblijf, dat liet de trainer al doorschemeren. Maar zoals hijzelf al zei: met een beker is het toch wat makkelijker praten. Daardoor staat Niels van Duinen, de nieuwe technische man bij AZ vanaf aanstaande zomer, straks met zijn bek vol tanden. Als zijn eerste actie bij zijn nieuwe werkgever het niet aanstellen van Echteld is, begint hij met een fikse achterstand bij de achterban.

Ook al zouden er genoeg redenen zijn om Echteld in een assisterende functie te behouden, of elders binnen de club, dat zal momenteel niet zomaar gepikt worden nadat hij zijn team naar de eerste prijs in dertien jaar loodste. Hij verloor slechts 6 keer in 21 duels en heeft een geweldige band met de groep die hij al jaren kent.

Als assistent en hoofdtrainer van Jong AZ werkte hij al met veel spelers samen die nu in het eerste schitteren. Na afloop waren de spelers van AZ dan ook duidelijk tegenover deze site: Echteld moet zeker blijven.

Er mag echter ook niet vergeten worden dat hij de Conference League weggooide voor deze bekerfinale. Hoewel de finale gewonnen is, en daarmee het doel van Echteld bereikt is, mag dit nooit de instelling zijn van een trainer. Wat de situatie ook is: in Europa moet je je beste beentje voorzetten. Dat zal vast ook een besprekingspunt zijn met Van Duinen, ondanks de uitspraak dat heel AZ het met de beslissing eens was. Dat is geen beleid.

Vaderfiguur

Echteld zal vast en zeker de juiste man voor AZ zijn, al pleegt de club wel trendbreuk met zijn eventuele aanstellen. Dikwijls gaan de Alkmaarders voor een jonge, talentvolle trainer die uit de eigen gelederen komt of als assistent heeft gefungeerd. Wat dat laatste betreft blijven ze in diezelfde lijn werken, al is hij eerder het vaderfiguur en de leermeester dan de nieuwe, jonge aanstormende trainer.