Oud-topvoetballer Ruud Gullit is tijdens de Laureus Awards een oude vriend tegen het lijf gelopen. Op zijn Instagram deelt hij een mooie foto van hem met tennislegende Boris Becker.

Gullit is maandag aanwezig voor de uitreiking van de bekende Laureus Sport Awards. De oud-voetballer is een graag geziene gast op het gala. Zo presenteerde Gullit vorig jaar zelfs de awards, voor hem een prachtige kans als presentator. Dit jaar is de eer voor het eerst aan twee actieve sporters: tennisser Novak Djokovic en olympisch kampioene Eileen Gu. De awardshow wordt dit jaar in Madrid gehouden en er zijn veel bekende mensen uit de sportwereld aanwezig.

Zo kwam Gullit ook Becker tegen. De Duitse oud-toptennisser is ook in Madrid voor de awardshow en hij liep de oud-voetballer tegen het lijf. "Altijd blij om mijn vriend Becker te zien tijdens de Laureus Sport Awards", zet Gullit bij een foto met Becker op zijn Instagram.

Boris Becker

Becker is een zesvoudig Grand Slam-winnaar die de tennissport eind jaren tachtig domineerde. Zijn wedstrijden met Ivan Lendl, Pete Sampras en Stefan Edberg zitten bij elke tennisfan nog in de gedachte. De laatste jaren kwam Becker echter een stuk negatiever in het nieuws.

Vanwege belastingontduiking werd de Duitse tennislegende veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Over die periode schreef Becker een boek, dat in Nederland goed werd ontvangen. Om het boek te promoten schoof de ex-tennisser aan bij grote TV-programma's als Vandaag Inside en Jinek. Het praatprogramma met Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp was zijn favoriet.

Golf

Gullit is normaal gesproken veel bezig met een andere sport: golf. De oud-voetballer van onder andere AC Milan en PSV vliegt de hele wereld over voor toernooien en is een ware ambassadeur voor de sport. Echter is hij ook nog regelmatig te zien als analist bij Rondo van Ziggo Sport en presenteerde hij onlangs ook het gala van de Ballon d'Or.