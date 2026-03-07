Er werd vrijdagavond in Nederland flink gevoetbald in de Keuken Kampioen Divisie. Roda JC nam het in eigen huis op tegen Jong PSV en dat werd voor de Limburgers een duel om snel te vergeten. Het interview van een van de spelers na afloop zal veel kijkers echter nog wel even bijblijven.

Jong PSV is bezig aan een geweldig seizoen. De pupillen uit Eindhoven staan keurig derde in de KKD en doen het veel beter dan grote clubs als Roda JC. In Kerkrade was het opnieuw prijs voor de Brabanders dankzij een 0-2 zege. Dat Roda verloor, zorgde voor flink wat frustraties.

Bij Lucas Beerten bijvoorbeeld. De verdediger van de Zuid-Limburgers ergerde zich kapot aan de tegenstanders. Bij de 0-1 van Sami Bouhoudane werd het publiek boos omdat de doelpuntenmaker zijn goal met een kushandje richting Roda-fans vierde. Dat was volgens Beerten niet het enige moment waaraan hij zich stoorde, zo bleek uit een opmerkelijk interview bij ESPN.

Voor de camera deed hij geen enkele moeite om zijn frustratie te verbergen. "Je speelt tegen elf arrogante kleine jongetjes", vond hij. "Als die dan voorkomen, gaan ze heel vervelend doen. Ons publiek opjutten, vervelend de bal wegtrappen. Dat soort kleine zaken." Dat beviel de verdediger allerminst. "Als je achterstaat dan komt dat niet lekker binnen, nee. Ik ben heel gefrustreerd."

Roda verzuimde door de nederlaag te stijgen op de ranglijst. De club uit Kerkrade staat nog altijd zesde en lijkt zich dus op te moeten maken voor de play-offs. "Zo snel mogelijk vergeten en op naar de volgende wedstrijden." Hij was ook kritisch op zijn eigen ploeg. "Het was wel los zand, vond ik. Is daar een verklaring voor? Geen idee."

PSV - AZ in Vriendenloterij Eredivisie

De hoofdmacht van PSV komt zaterdagavond in actie. Dan wacht het thusduel met AZ, de nummer zes van de Vriendenloterij Eredivisie. PSV staat fier bovenaan met maar liefst 17 punten voorsprong op Feyenoord. In theorie kan de titel later deze maand al binnengehaald worden door de ploeg van Peter Bosz.