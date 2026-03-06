De internationale toekomst van Paul Wanner ligt bij Oostenrijk. De middenvelder van PSV kon ook voor Duitsland kiezen, maar heeft uiteindelijk besloten zijn interlandcarrière te verbinden aan het land waar hij werd geboren. Daarmee houdt hij ook zicht op deelname aan het wereldkampioenschap van komende zomer.

Tot voor kort werd Wanner vooral gezien als een Duitse speler. Hij doorliep zijn clubcarrière voornamelijk bij Duitse clubs en kwam uit voor diverse Duitse jeugdelftallen. Toch had hij altijd nog de optie om voor Oostenrijk te spelen, omdat hij werd geboren in Dornbirn in de Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg . Die band heeft uiteindelijk de doorslag gegeven. "Deze beslissing was waarschijnlijk de moeilijkste uit mijn carrière", legt hij uit bij Sky Sports.

Vereerd door keuze

Volgens Wanner is trots dat zowel Duitsland als Oostenrijk hem graag aan hun nationale ploeg wilden binden. "Door mijn ouders, mijn opvoeding en de verschillende fases van mijn loopbaan heb ik eigenlijk twee harten in mijn borst. Ik voel me dan ook ongelooflijk vereerd dat twee bonden mij hebben geprobeerd te overtuigen."

"Het contact met de Oostenrijkse voetbalbond liep al langer, en met (bondscoach, red.) Ralf Rangnick en zijn technische staf heb ik lange tijd een zeer open en eerlijk gesprek gevoerd. In de afgelopen weken hebben we die gesprekken opnieuw geïntensiveerd", vervolgt Wanner.

Aanstaand WK met Oostenrijk

Met Oostenrijk kan Wanner al snel een groot toernooi spelen. De ploeg van Rangnick plaatste zich namelijk voor het WK van komende zomer. In de kwalificatiereeks eindigde Oostenrijk als groepswinnaar in een poule met Bosnië en Herzegovina, Roemenië, Cyprus en San Marino. Bij de loting voor het eindtoernooi werd Oostenrijk ingedeeld in een groep met titelverdediger Argentinië, Algerije en Jordanië.

Wanner hoopt er komende zomer zelf bij te zijn. "Het WK is een droom voor elke speler. Maar net als ieder ander moet ik mijn plek in de selectie verdienen. Ik zal in elke wedstrijd alles geven om dat te bereiken", besluit hij.

PSV jaagt op vroegste titel ooit

Wanner maakt dit seizoen überhaupt een stormachtige ontwikkeling door. Vóór de winterstop speelde hij nog nauwelijks, maar sindsdien is hij de speler met de meeste minuten voor PSV. Met de Eindhovenaren jaagt hij op de vroegste titel ooit. Komende zaterdag wordt die jacht voortgezet met een thuiswedstrijd tegen AZ.