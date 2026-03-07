De ontlading was bij PSV immens groot na de wedstrijd tegen AZ. De Eindhovenaren speelden een zeer matige wedstrijd, maar trokken uiteindelijk wél aan het langste eind. Ricardo Pepi was bij zijn terugkeer in de basis meteen belangrijk met de winnende treffer. Het eindigde in 2-1.

PSV jaagde op revanche voor hun bekeruitschakeling tegen NEC (3-2), waardoor de ploeg van Bosz opnieuw geen bekerfinale speelt. In de VriendenLoterij Eredivisie gaat het wél van een leien dakje met een voorsprong van zeventien punten. Ze stevenen af op het vroegste kampioenschap ooit, maar kregen al binnen een kwartier een flinke dreun te verwerken.

Onherkenbaar PSV

Een scherp aangesneden hoekschop werd in eerste instantie nog weggewerkt, maar de tweede bal viel voor AZ. Doordat enkele PSV-spelers uitgleden, kreeg AZ-verdediger Billy van Duijl alle tijd om hard uit te halen. Dat deed hij overtuigend: PSV-doelman Matej Kovar kon alleen nog horen hoe de bal langs hem suisde: 0-1.

In het restant van de eerste helft wilde het maar niet vlotten en het zorgde voor de nodige frustraties. Onder meer Ismael Saibari uitte zich enorm geïrriteerd, vooral richting scheidsrechter Sander van der Eijk. Uiteindelijk viel er tóch wat te juichen voor PSV door een flinke ketser van Rome Owusu-Oduro. De jonge doelman van AZ liet een bal door zijn handen glippen en zag de bal via Troy Parrott achter de lijn belanden: 1-1.

Flinke aderlating voor PSV

De moeizame wedstrijd tegen AZ was niet de enige zorg voor Bosz. Na ruim een uur spelen moest ook Sergino Dest geblesseerd naar de kant. De vleugelverdediger greep naar zijn hamstring en werd van het veld gedragen. Dat zorgde voor zichtbaar veel emoties bij Dest, die opnieuw een ogenschijnlijk zware blessure lijkt te hebben opgelopen. Met de voorlopig uitgeschakelde Mauro Júnior lijkt het de komende tijd behoorlijk puzzelen te worden voor Bosz.

PSV gooit tempo omhoog

In het laatste half uur probeerde de regerend landskampioen het tempo op te voeren in de hoop alsnog het verschil te maken, maar het ontbrak aan scherpte. Het spel was te slordig en leverde nauwelijks grote kansen op, waardoor de Eindhovenaren allesbehalve aanspraak maakten op de voorsprong.

In de absolute slotfase zette PSV nog één keer aan voor een slotoffensief en dat bleek te werken. Ivan Perisic leverde in de 86e minuut een perfecte voorzet af op Ricardo Pepi, die bij zijn terugkeer in de basis direct de heldenrol opeiste: 2-1. Daarmee gaat de jacht op de vroegste titel ooit 'gewoon' verder voor de Eindhovenaren. Feyenoord móét zondag winnen van NAC Breda om het gat niet nóg groter te maken. Het puntenverschil is op dit moment twintig punten.

Eretegel voor Ronald Koeman

Ronald Koeman kreeg zaterdagavond een eretegel in het Philips Stadion. Vlak voor de aftrap van PSV–AZ werd zijn tegel in de PSV Walk of Fame officieel onthuld. Daarmee zet de club één van de meest invloedrijke figuren uit haar rijke geschiedenis in het zonnetje.

De huidige bondscoach van het Nederlands elftal krijgt zo een blijvende plek bij zijn oude club en voegt zich bij de 24 prominenten die al in de PSV Walk of Fame zijn opgenomen. Koeman zichtbaar trots. "Het is een mooi dat ze mij op deze wijze eren."