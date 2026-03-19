AZ gaat vrolijk verder met het hoog houden van de Nederlandse eer in Europa. Donderdagavond bereikten de Alkmaarders de kwartfinales van de Conference League. Na de 2-1 in eigen huis tegen Sparta Praag, haalde het flink uit in Tsjechië.

AZ tikte de ploeg van trainer Brian Priske, die vorig seizoen nog een half jaar trainer was van Feyenoord, helemaal scheel in eigen huis. Toch werd dat niet in de score uitgedrukt. Door een goal van Troy Parrott in de 87e minuut wonnen de Alkmaarders met miniem verschil. Dus stond er nog het nodige op het spel bij de return in de epet ARENA.

AZ maakt ene na de andere wondergoal

Vol goede moed zocht Sparta Praag dan ook de aanval. Maar al gauw maakte Isak Jensen aan alle goede bedoelingen een einde. De Deense rechtsbuiten was het eindstation nadat AZ liefst 32 keer naar elkaar had overgespeeld. Die goal van Jensen was ook de enige die voor rust viel.

Na de pauze zocht het team van trainer Lee-Roy Echteld vol vertrouwen de aanval. Iets voor het uur liep Troy Parrott de 0-2 binnen na een scherpe voorzet van Denso Kasius. Niet veel later kon het meegereisde uitvak opnieuw met hun spelers juichen. Ook dit keer speelde AZ het meer dan uitstekend uit. Uiteindelijk knalde aanvoerder Sven Mijnans met een droge schuiver de derde treffer binnen. Het werd allemaal nog mooier door een goal van Ro-Zangelo Daal. Parrott was niet zelfzuchtig en legde de bal oog-in-oog met de keeper af op zijn jonge teamgenoot. Die liep simpel binnen: 0-4.

Bomvolle maand april

Dat bleek tevens de eindstand, waardoor het tweeluik over twee duels eindigde in 6-1 voor AZ. Zij spelen in de kwartfinales tegen Lech Poznan of Shakhtar Donetsk. Ook volgt nog de bekerfinale op 19 april tegen NEC in de Rotterdamse Kuip.