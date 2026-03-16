Kees Smit heeft zich uitgesproken over zijn grote droom om het WK te halen met Oranje. Na een persoonlijk gesprek met bondscoach Ronald Koeman merkt het 20-jarige AZ-talent dat hij steeds nadrukkelijker in beeld komt bij het Nederlands elftal.

In de wekelijkse serie Matchday van het YouTube-kanaal Supergaande, waarin hij wordt geïnterviewd door artiestengroep Broederliefde, vertelde de middenvelder dat deelname aan een eindtoernooi al langer in zijn hoofd zit. "Ja, dat is zeker een grote droom. Als klein jongetje en je kijkt daarnaar… dat is eigenlijk niet normaal. Als je daar dan deel van uit kan maken…"

Het grote Oranje lonkt

Smit sprak Koeman onlangs in de rust bij het duel tussen PSV en AZ, waar hij geschorst was. De bondscoach gaf hem daar een duidelijke boodschap. "Hij zei dat ik wel kans maak om erbij te zitten als ik gewoon fit blijf en mijn ding blijf doen. Dat moet ik dan maar gaan doen", maakte de spelmaker duidelijk met een brede glimlach.

De aandacht rond Smit nam grote vormen aan na de EK-titel met Oranje onder 19. De middenvelder groeide daar uit tot een van de smaakmakers en werd sindsdien steeds nadrukkelijker in verband gebracht met een volgende stap. Ook Koeman liet zich lovend uit over het talent van AZ en trok een opvallende vergelijking met Barcelona-ster Pedri. "Ik zie bij hem dingen die me aan Pedri doen denken", zei de bondscoach destijds. "Niet één op één, maar in zijn speelstijl en hoe hij ruimtes vindt."

Sindsdien volgen ook buitenlandse topclubs zijn ontwikkeling op de voet. Met name vanuit Spanje klinkt interesse, waarbij de naam van Real Madrid geregeld opduikt. AZ schakelde eerder topzaakwaarnemer Jorge Mendes in om een mogelijke toptransfer te begeleiden, wat de groeiende verwachtingen rond het talent verder onderstreept.

Tussenstap in Nederland?

Smit zelf ziet een tussenstap binnen Nederland in theorie wel zitten, maar verwacht niet dat die er daadwerkelijk komt. "Een tussenstop in Nederland zou eigenlijk ideaal zijn", vertelde hij in hetzelffde gesprek. "Maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Ik heb me altijd goed gevoeld bij AZ en kreeg daar veel vertrouwen."

De middenvelder geboren in Heilo benadrukt dat hij nooit het gevoel had dat hij móést vertrekken uit Alkmaar. "Ik wilde altijd bij AZ spelen. Er was eigenlijk nooit een reden om weg te gaan." Toch beseft hij dat de volgende stap dichterbij komt nu zijn naam steeds vaker rondzingt op het hoogste niveau.

'We hebben je niet nodig'

Toch blijft Smit opvallend nuchter onder alle aandacht. In hetzelfde gesprek kwam ook zijn leven buiten het veld ter sprake. Zo bleek dat hij regelmatig gamet, onder meer Warzoone en Rocket League. Tijdens een recente gamesessie werd hij zelfs herkend door andere spelers. "Mijn vrienden konden de chat zien en daar gingen ze me helemaal uitschelden. Van: je kan er niks van en ga niet naar Real Madrid, we hebben je niet nodig”, vertelde hij met een lach.

De opmerking van de mannen van Broederliefde dat ‘de man van tientallen miljoenen’ dus gewoon Rocket League speelt, zorgde voor hilariteit. Smit zelf blijft er ontspannen onder. "Ik doe niet zoveel naast voetbal, dus gewoon gamen."