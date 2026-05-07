Thierry Henry kan zelf terugkijken op een aardige voetbalcarrière. Wat heet. De Fransman werd wereldkampioen, won ongeslagen de Premier League en speelde bij FC Barcelona met de grootste spelers. Woensdagavond hield hij een schitterend betoog over het voetbal dat anno 2026 wordt gespeeld. Dat is allemaal te herleiden aan Rinus Michels en Johan Cruijff en later Louis van Gaal.

Vorige week was iedereen lyrisch over de 5-4 tussen Paris Saint-Germain en Bayern München in de Champions League. Zo moest voetbal gespeeld worden. Terecht kregen trainers Luis Enrique en Vincent Kompany de credits, maar Henry wees naar de Nederlandse inbreng. "Michels bedacht het, Cruijff bracht het tot leven op het veld. Hij was degene die uitvoerde wat Michels op het bord zette. Daarna zie je het terug bij Pep Guardiola en de volgende generatie."

Een week later kwam een betoog van liefst 12 minuten bij het befaamde programma CBS Sports Golazo. Opnieuw richtte Henry zich toch Michels en Cruijff, die het totaalvoetbal op de kaart zetten. Hij benadrukte hoe bijzonder het is dat een relatief klein land als Nederland deze invloedrijke stijl is gestart.

Lovende woorden voor Johan Cruijff

Michels won drie keer met Ajax de Europa Cup I, daarna was hij succesvol bij Barcelona. Telkens was Cruijff zijn pupil. Op het EK van 1988 werd hij met Nederland Europees kampioen. Daarna ging Cruijff verder met zijn legacy. In de ogen van Jamie Carragher was Cruijff zijn tijd ver vooruit. "I k heb altijd gevonden dat hij voor mij het grootste brein in het voetbal is", sprak de oud-verdediger van Liverpool

"Ik plaats hem op een ander niveau dan de rest, zoals Pelé of Maradona. Want hij was niet zomaar een geweldige voetballer, het was meer het brein, als een coach op het veld. Zelfs de manier waarop hij speelde... terwijl hij aan de bal was, zette hij spelers op hun positie", wist Carragher nog.

Lof voor Marco van Basten en Louis van Gaal

Toch was Henry als voetballer meer weg van Marco van Basten. Hij had een poster van de iconische goal van San Marco op het EK van 1988 tegen de Sovjet-Unie op zijn kamer hangen. "Dat is waarom ik nummer 12 had. Vanwege Marco van Basten", aldus de Fransman, die er bij Frankrijk mee speelde. Bij Arsenal was dat rugnummer bezet, dus koos hij 14. Daar staat Johan Cruijff om bekend.

In het vervolg praatte Henry lovend over Louis van Gaal, die in 1995 met een piepjong Ajax de Champions League won van AC Milan. "Die 3-4-3 die hij in die finale neerzette en de manier waarop ze bij Ajax speelden, was erg veeleisend voor die gasten...", aldus Henry. Van Gaal coachte later nog bij FC Barcelona, waar hij Luis Enrique - de huidige trainer van PSG - onder zijn hoede had.

Henry lepelde een quote van Enrique over Van Gaal op: "De trainer van wie ik het meest heb geleerd over het spel op het veld was Van Gaal, ook al is hij degene met wie ik de meeste confrontaties heb gehad. Nou ja, meningsverschillen."

Thierry Henry brilliantly breaks down the origins of Total Football and the Rinus Michels coaching tree 🔥



Stop what you're doing and watch this 📚 pic.twitter.com/0BBuh46Rjr — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 6, 2026

Allesweter Pep Guardiola

Ook Pep Guardiola kan in dit hele verhaal niet ontbreken. Hij speelde onder Cruijff en Van Gaal. Later was hij coach van Henry bij Barcelona. "Dit is de man die mijn kijk op het spel heeft veranderd. Toen ik deze man ontmoette, dacht ik dat ik het spel wel aardig begreep. Maar hij deprogrammeerde mijn brein om het opnieuw te programmeren, om te begrijpen wat druk zetten is, de saamhorigheid, het hoger verdedigen. Deze gast veranderde alles voor mij in hoe ik de wedstrijd nu zie."

Guardiola trainde op zijn beurt weer Vincent Kompany, wat de cirkel rondmaakt. Wat ooit begon bij Michels, wordt gebruikt door de huidige toptrainers als Luis Enrique en Kompany.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover