Paris Saint-Germain mag zich voor het tweede jaar op rij finalist van de Champions League noemen. De regerend winnaar troefde over een spectaculair tweeluik Bayern München af. De Duitsers hadden hun kruit in het openingsduel al verschoten, zo bleek tijdens de return.

Na de 5-4 in Parijs ontplofte het duel in München meteen. Een paar keer knipperen met de ogen en Ballon d'Or-winnaar Ousmane Dembélé had de bal al achter Manuel Neuer liggen. Kvicha Kvaratskhelia kwam op volle snelheid door op links en behield goed het overzicht. Hij vond de vrijstaande Dembélé, die de bal hoog in het doel werkte. Daarmee was de Allianz Arena even stil.

Toch rechtte Bayern vrij snel de rug. Aan de hand van het voorste viertal zocht het de aanval op. Michael Olise was dicht bij de 1-1. Hij kapte zoals Arjen Robben - die aanwezig was in het stadion - in zijn hoogtijdagen naar zijn linkervoet en schoot net over. PSG kon lekker achterover leunen en counteren met hun pijlsnelle aanvallers.

Bayern München schreeuwt om penalty

Toch werd PSG steeds verder naar achteren gedrukt, naarmate het einde van de eerste helft in zicht kwam. In de 31e minuut was er een hoop te doen om een niet gegeven penalty voor de thuisploeg. João Neves kreeg de bal tegen zich aangeschoten van een ploeggenoot, dus wuifde de scheidsrechter het weg.

Terecht, vond oud-toparbiter Mario van der Ende. "In de regels staat dat als de bal via een medespeler tegen de hand komt, zonder dat het een bewuste actie was, het geen overtreding is", zei hij in een reactie aan Sportnieuws.nl. "Het is wel een vreemde situatie", aldus de voormalig scheids, die het tijd vindt voor nieuwe regels.

Bayern krijgt maar geen goal gevonden, Neuer belangrijk

Vol agressie in het lijf zocht Bayern na het veelbesproken moment naar de gelijkmaker, en om het tweeluik weer spannend te maken. Aan de andere kant pareerde Neuer de 0-2 na een kopbal van Neves. Vlak voor de pauze waren er nog drie kansen voor de thuisploeg, alleen die gingen er allemaal net niet in.

Na rust was het vooral Neuer die zijn ploeg op de been hield. De 40-jarige was eerst scherp op een schot van Desiré Doué. Vervolgens dribbelde Kvaratskhelia opnieuw Upamecano kleurenblind, maar Neuer lag op tijd op de grond voor zijn poging met links in de verre hoek. Ook hield Neuer Doué van de 0-2 af na diens weergaloze solo. Aan de andere kant bleef het bij speldenprikjes, niet voldoende om het PSG-keeper Matvey Safonov echt lastig te maken.

Paris Saint-Germain opnieuw finalist

Dus tikte de tijd weg in het voordeel van PSG, dat wel raad wist met de tussenstand. De spelers van Luis Enrique deden dat slim door tijdig aan de noodrem te trekken.

Bayern bleek niet zo explosief in aanvallend opzicht als een week geleden tijdens de voetbalshow in Parijs. In de slotfase gooiden spelers van PSG zich nog dapper voor enkele pogingen. Pas in de 94e minuut kwam de 1-1 van Harry Kane, maar dat doelpunt kwam veel te laat. Daardoor gaat de Franse topclub voor het tweede jaar op rij naar de finale. Op 30 mei wacht Arsenal in Boedapest.

