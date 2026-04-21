De laatste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie herbergt een bijzonder tafereel. Als FC Den Bosch vrijdag tegen kampioen en promovendus ADO Den Haag speelt, kan het beter verliezen dan een resultaat boeken. Maar de spelers en trainer van de Brabantse club willen 'expres verliezen' niet horen.

Trainer Ulrich Landvreugd en keeper Pepijn van de Merbel peinzen er niet over om in de laatste competitiewedstrijd van de Keuken Kampioen Divisie bewust te verliezen van ADO Den Haag. "Ik ben topsporter en ik wil altijd winnen, ook van ADO. Ballen expres doorlaten? Daar ga ik niet aan meedoen, dat zit niet in mij", zei Van de Merbel bij ESPN na het gelijkspel van 1-1 tegen Jong FC Utrecht. "We gaan voor de winst, zoals in elke wedstrijd. Punt!", benadrukte Landvreugd.

Den Bosch is gebaat bij een nederlaag

Er doet zich een bizar scenario voor op de laatste speeldag, komende vrijdag. FC Den Bosch kan niet hoger eindigen dan de negende plaats en alleen nog een ticket voor de play-offs om promotie verdienen als Vitesse niet bij de eerste twee eindigt in de vierde periode. Vitesse staat momenteel derde, ADO tweede. Den Bosch is dus gebaat bij een nederlaag.

'Zit niemand op te wachten'

"Op zo'n scenario zit niemand te wachten, maar de KNVB heeft dit zo uitgeschreven", zei Landvreugd. "Het is zoals het is, maar wij gaan die wedstrijd tegen ADO niet in om te verliezen." De trainer maakt zich wel zorgen over de vele blessures in zijn selectie. "Het wordt nog lastig om er direct elf op te stellen, maar dat gaat wel lukken. Hoe dan ook, we gaan altijd voor de winst en we gaan er ook vanuit dat Cambuur thuis in een vol stadion zijn plicht doet tegen Vitesse", aldus Landvreugd.

Cambuur - Vitesse

Cambuur is echter al verzekerd van plek twee en daarmee promotie naar de Eredivisie volgend seizoen. De Friese club speelt dus nergens meer voor, terwijl Vitesse dus zelf ook nog vecht om een plekje in de top-twee van de periode en daarmee toegang tot de play-offs. Trainer Henk de Jong van Cambuur zal voor eigen publiek desondanks graag af willen zwaaien met een mooi duel.