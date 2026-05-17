Telstar verzekerde zich zondagmiddag van nóg een jaar Eredivisie-voetbal na een krankzinnige 1-2 zege op bezoek bij FC Volendam. Reden genoeg voor een groot feest: de fans ontvingen de spelersbus dan ook met open armen. Het leverde prachtige beelden op.

Na afloop van het duel met FC Volendam keerde de spelersbus van de Witte Leeuwen terug bij het BUKO Stadion in Velsen-Zuid. Daar stond een uitzinnige menigte de spelers luid zingend op te wachten, terwijl ook het nodige vuurwerk werd afgestoken.

Dat de spelers zo’n warm onthaal kregen, is niet zo gek. Aan het begin van het seizoen hadden velen Telstar al afgeschreven, mede door het beperkte budget. Toch wist trainer Anthony Correia te verrassen met aantrekkelijk voetbal. Die gedurfde speelwijze werd uiteindelijk beloond met handhaving op de laatste speeldag.

Bizarre ontknoping

De manier waarop handhaving werd gerealiseerd was ook op zijn zachtst gezegd bijzonder. FC Volendam en Telstar maakten er op de laatste speeldag een bloedstollend duel van in de strijd tegen de play-offs om promotie/degradatie. Volendam moest winnen om die nacompetitie te ontlopen, terwijl Telstar aan een punt genoeg had. De thuisploeg kwam al vroeg op voorsprong, maar uiteindelijk trok Telstar alsnog aan het langste eind, en dat gebeurde op wel heel bijzondere wijze.

Bij een 1-1 stand kreeg Telstar in de 88e minuut een strafschop, waarna er een opvallende naam achter de bal ging staan: Ronald Koeman Jr. De zoon van bondscoach Ronald Koeman staat bekend om zijn uitstekende traptechniek en bewees dat op het beslissende moment. IJskoud ramde hij de bal hard in de rechteronderhoek.

Helemaal zonder risico was dat niet. Bij een misser had Volendam er in de tegenaanval zomaar met de winst vandoor kunnen gaan, terwijl Telstar zich juist geen nederlaag kon permitteren.

Tweeluik met Willem II

De stand bleef uiteindelijk 1-2, waardoor niet Telstar, maar FC Volendam zich moet opmaken voor de play-offs om promotie/degradatie. De Volendammers wacht een tweeluik met Willem II. De winnaar daarvan zien we volgend seizoen terug in de Eredivisie.

