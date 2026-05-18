Ronald Koeman en Joey Veerman zullen naar alle waarschijnlijkheid nooit meer goede vrienden worden. Nadat de bondscoach eerder al meermaals erg negatief was over de middenvelder, haalde Veerman zijn gram na afloop van de laatste wedstrijd. Op maandag is het weer de beurt aan Koeman om te reageren.

Al meerdere maanden voor het begin van het WK voetbal was één ding in Nederland al wel duidelijk. Joey Veerman hoefde niet te rekenen op een uitverkiezing voor het mondiale eindtoernooi. Volgens bondscoach Ronald Koeman had dat vooral veel te maken met zijn 'houding'. Maar dat de bondscoach hem zo publiekelijk onderuit haalde, vond Veerman maar niks.

'Het is klaar'

En zo open en eerlijk als Veerman bekend staat, zo reageerde hij ook na afloop van de laatste competitiewedstrijd van zijn PSV, die glansrijk werd gewonnen van FC Twente (5-1). "Hij hoeft mij niet meer te bellen", aldus de Volendammer. Op maandag wordt er met Koeman gebeld in de talkshow Rondo en wordt hem nogmaals gevraagd om te reageren.

"Het is wat mij betreft klaar", begint Koeman zijn relaas. "De speler mag altijd reageren hoe hij over zaken denkt en dat vind ik prima. De manier waarop had misschien iets beter gekund, maar voor mij is het klaar." De afgelopen dagen was er sowieso al veel te doen rond de twee, toen nieuws naar buiten kwam dat Veerman niet eens op een lijst met 55 namen stond. Dat verhaal klopt volgens de bondscoach dan weer niet.

Lijst met spelers

"Op een gegeven moment kwam er een publicatie dat hij zelfs niet op een lijst van 55 spelers stond. Dan is het logisch dat je daar wat van denkt", licht Koeman daarover toe, om het vervolgens te ontkrachten. "Maar die lijst is er nooit geweest. Het was vele malen minder dan 55 spelers, want het waren slechts veertig namen. En bovendien vooral namen op de posities waar we nog twijfels over hebben. Daar zet je meer spelers op. Maar dus niet qua middenvelders."

Dat Koeman er niet voor koos om 55 namen te selecteren, het maximaal aantal toegestane, maar slechts veertig, had volgens hem een logische reden. "Ik vind ook dat als je die lijst te groot maakt, dat je dan je een bepaalde hoop geeft aan spelers die er helemaal niet is", meent hij, om vervolgens duidelijk te maken niet meer over Veerman te willen spreken. "daar hoef ik het niet meer over te hebben."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover