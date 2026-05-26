Vitesse mag volgend seizoen deelnemen aan de eerste divisie en mag de voetbaljaargang 2026-2027 sowieso afmaken. Dat heeft de KNVB aan het ANP verzekerd.

Dit besluit vloeit voort uit een besluit van de algemene vergadering betaald voetbal (AVBV) om de voortgang van competities beter te waarborgen als er juridische procedures over het intrekken van licenties lopen. De licentie wordt in de toekomst pas ingetrokken nadat het dan lopende seizoen voorbij is.

Het besluit van de KNVB komt voordat de Hoge Raad een uitspraak heeft gedaan in de zaak van de KNVB tegen Vitesse. De voetbalbond ging in cassatie tegen een besluit van het gerechtshof in Arnhem om Vitesse de proflicentie terug te geven.

De Hoge Raad zal daarover pas na 1 juni duidelijkheid geven. Als de licentie van Vitesse alsnog wordt afgenomen, wordt die pas per 1 juni 2027 ingetrokken.

Het op dinsdag aangenomen voorstel is volgens de KNVB nadrukkelijk geen versoepeling van het licentiesysteem. Clubs moeten volgens de bond volledig blijven voldoen aan alle licentie-eisen en voorwaarden. Daarnaast behoudt de licentiecommissie volledig haar bevoegdheden om licenties in te trekken, nieuwe maatregelen te nemen en in uitzonderlijke gevallen af te wijken van de hoofdregel.

Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal KNVB, stelt dat er voor duidelijkheid is gekozen. "We kiezen voor zo veel mogelijk duidelijkheid vóór het seizoen, in plaats van mogelijke onzekerheid tijdens het seizoen. Voor Vitesse betekent dat dat zij ook het komende seizoen kunnen voetballen in de eerste divisie", aldus Van Leeuwen.

Vitesse kwam eerder op de dag met ander nieuws. De club is inmiddels volledig in handen van Arnhemse ondernemers gekomen. Aan het begin van dit seizoen leek de club nog de proflicentie te verliezen. De licentie werd afgepakt, maar in september kreeg Vitesse na een hoger beroep gelijk en mocht het terugkeren in de Keuken Kampioen Divisie. Ondanks een enorme hoeveelheid minpunten eindigde de club als vijftiende.

