Ronald Koeman heeft de 26 namen bekendgemaakt die met Oranje meegaan naar het WK en daar zitten ook wat opvallende afwezigen bij. Grootste verrassing is het ontbreken van Liverpool-speler Jeremie Frimpong. Hij speelde eerder deze week namelijk ook nog mee in een speciale campagne rond het Nederlands elftal.

De selectie van het Nederlands elftal werd woensdag gepresenteerd en dat zal bij een aantal ontbrekende spelers toch hard zijn aangekomen. Grootste slachtoffers zijn Jeremie Frimpong en Stefan de Vrij. Zij waren de afgelopen jaren, mits fit, nagenoeg altijd van de partij in de selectie van Koeman, maar ontbreken deze keer.

Bij De Vrij komt dat niet helemaal als een verrassing. Hij viel afgelopen weekend met een blessure uit bij Internazionale en toen werd al gelijk gevreesd voor zijn WK. Zijn kwetsuur blijkt uiteindelijk dusdanig ernstig dat hij het toernooi inderdaad aan zijn neus voorbijgaat.

Verrassende afwezigheid Frimpong

De afwezigheid van Frimpong kwam echter als donderslag bij heldere hemel. De flankspeler van Liverpool kende geen geweldig seizoen in Engeland, maar was er bij het afgelopen EK onder Koeman gewoon bij en ontbrak sindsdien enkel als hij geblesseerd was.

Wat het nog opmerkelijker maakt, is dat Frimpong afgelopen week nog opdook in een speciale campagne rond het Nederlands elftal. In samenwerking met de bank ING werd er namelijk een actie tegen online haat gelanceerd. Frimpong speelde daarin samen met Cody Gakpo en Jan Paul van Hecke de hoofdrol. Gakpo en Van Hecke zijn wel gewoon geselecteerd.

Koeman laat jonkies thuis

Naast Frimpong en De Vrij is het ook opvallend dat Koeman geen plek heeft voor jonge spelers in zijn selectie. Eerder liet hij optekenen dat hij eraan dacht om talenten op te roepen zodat ze konden ruiken aan een eindtoernooi. De bondscoach heeft echter besloten om spelers als Kees Smit (AZ) en Luciano Valente (Feyenoord) thuis te laten.

Hoewel het WK pas op 11 juni begint, verzamelt Oranje zich al op 30 mei in Zeist. Mogelijk is dan alleen Jurriën Timber er dan nog niet bij, hij speelt dan de Champions League-finale met Arsenal. De rest bereidt zich dan voor op het WK. Nederland speelt een uitzwaaiwedstrijd op 3 juni tegen Algerije in De Kuip, waarna ze een dag later naar Amerika vliegen. Daar spelen zij op 8 juni in New York tegen Oezbekistan de laatste oefenwedstrijd voor de eerste wedstrijd in de groepsfase van het toernooi.

Daarna is het tijd om naar Kansas City, waar het basiskamp van Oranje ligt, te gaan. Het WK start op 11 juni en de eerste wedstrijd van Nederland is op 14 juni tegen Japan. Daarna spelen ze tegen Zweden op 20 juni en ze sluiten de groep af tegen Tunesië op 26 juni.

