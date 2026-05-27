Ronald Koeman heeft de 26 namen bekendgemaakt waarmee hij met Oranje naar het WK gaat. Bij de namen gaf hij op de persconferentie ook direct een toelichting. Met name het ontbreken van Jeremie Frimpong is opvallend.

Ronald Koeman zou eerst op maandag 25 mei de namen van de selectie delen, maar besloot daar twee dagen langer mee te wachten. Op die manier zou hij een beter beeld hebben wie er wel fit waren en wie niet na een lang en zwaar seizoen. Tot op de laatste dag bleef het spannend voor bekende namen als Memphis Depay, Jurriën Timber, Justin Kluivert en Stefan de Vrij of ze wel fit zouden zijn.

Depay is op tijd fit bevonden door Koeman en gaat mee naar het WK. Dat geldt niet voor De Vrij. De verdediger is niet opgeroepen voor het eindtoernooi. Kluivert en Timber zijn er wel bij. Ook Jeremie Frimpong ontbreekt. De Liverpool-speler heeft een wisselvallig seizoen achter de rug en had geregeld te maken met blessures.

"Het is wel een beeld van dit seizoen dat hij regelmatig geblesseerd is geweest", zegt Koeman daarover op de persconferentie. "Tegen Ecuador (oefeninterland, 1-1, red.) toen hij inviel en heel snel weer uitviel. Dat is vaker gebeurd. Het is een fysieke kwestie." Daarom heeft hij gekozen voor Crysencio Summerville.

Het Nederlands elftal verzamelt zich op 30 mei in Zeist voor de laatste trainingen voor het WK. Op 3 juni wordt er nog geoefend tegen Algerije in De Kuip, waarna ze de volgende middag gelijk naar Amerika vliegen. Ze gaan dan niet direct naar het basiskamp in Kansas City maar trekken eerst naar New York. Daar zullen zij op 8 juni nog een oefenduel spelen met een andere WK-ganger: Oezbekistan.

Daarna is het tijd om naar Kansas City te gaan. Het WK start op 11 juni en de eerste wedstrijd van Nederland is op 14 juni tegen Japan. Daarna spelen ze tegen Zweden op 20 juni en ze sluiten de groep af tegen Tunesië op 26 juni.

