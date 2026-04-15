Dirk Kuyt kende een glansrijke carrière als voetballer van onder meer Feyenoord, Liverpool en het Nederlands elftal. Maar er waren ook veel moeilijke momenten in zijn leven. In een openhartig gesprek vertelt de ex-topvoetballer dat hij de laatste jaren heel veel vrienden is verloren, zeker na zijn pijnlijke scheiding.

Daar vertelt Kuyt openlijk over in gesprek met Rob Jansen, zijn zaakwaarnemer en tevens goede vriend. Jansen merkt in zijn podcast 1 op 1 op dat Kuyt veel vrienden is kwijtgeraakt en dat hij net als Jansen in dezelfde periode is gescheiden. De ex-topvoetballer maakte in 2020 bekend na 22 jaar de relatie met Gertrude van Vuuren te verbreken. De afhandeling duurde overigens jaren en de twee kwamen zelfs in de rechtbank tegenover elkaar te staan.

Weinig vrienden over

"Dat was een heel zware tijd", bevestigt Kuyt. "Voor ons allebei." De voormalig topaanvaller merkte op dat niet alleen de band met zijn vrouw veranderde, maar ook met veel mensen om hem heen. "Ik heb heel veel 'vrienden' gehad, maar na de scheiding zijn er weinig overgebleven. Ik kan ze nog maar op één hand tellen."

Dat was ooit wel anders, want tijdens het feest in Noordwijk stond het nog bomvol. Rondom en na de scheiding verwaterde het contact van veel vrienden. "In het begin was het pijnlijk en was ik boos. Nu ik wat verder ben, denk ik dat ik bepaalde zaken zelf heb gecreëerd."

Die opmerking behoeft wat uitleg. Kuyt vond het als speler bijvoorbeeld lange tijd normaal om alles en iedereen in de watten te leggen en te delen in het succes en rijkdom. Zo nam hij veelvuldig mensen mee uiteten, of trakteerde hij op vliegtickets en betaalde Kuyt de rekening. "Ik had zo'n grote groep mensen om mij heen die daarvan profiteerden. Toen ik in de scheiding terechtkwam en heel diep zat, vonden zij het lastig om er voor mij te zijn. Omdat het waarschijnlijk geen echte vriendschap was."

Zo ontdekte Kuyt in het leven wat veelvuldig wordt gezegd: je leert je echte vrienden pas kennen als het niet goed met je gaat. "Ik heb veel mooie dingen meegemaakt in mijn leven, maar toen het mis ging heb ik er heel weinig overgehouden. Jij was er voor mij, maar er waren er ook een paar die jij goed kende en er niet voor mij waren."

Inmiddels gaat het wat beter met Kuyt, die trainer is van FC Dordrecht. De vechtscheiding met Gertrude, de moeder van Kuyts vier kinderen, is afgewikkeld. En Kuyt heeft ontdekt wie zijn echte vrienden zijn. "Ik heb dat geaccepteerd, ik heb dat achter me gelaten. Ik ben blij met de mensen die ik wel in mijn leven heb. Die zullen ook blijven. Ik denk dat wij een diepe vriendschap hebben. Wij zijn niet mensen die elkaar elke week zien of bellen, dat is ook niet nodig. Ik weet dat ik altijd bij jou op de deur kan kloppen", zo complimenteert hij Jansen.