De Oranje Leeuwinnen zorgden dinsdagavond voor een daverende stunt tegen Frankrijk. Nederland was behoorlijk gehavend door de afwezigheid van de helft van de basisploeg, maar won met 2-1. Daar hadden Veerle Buurman en Renee van Asten, beiden pas negentien jaar, een zéér belangrijke bijdrage in. "Het helpt als je twee vriendinnen naast elkaar hebt", stelt Buurman tegen Sportnieuws.nl.

Buurman debuteerde alweer anderhalf jaar geleden en was ineens de 'meest ervaren speelster' in de achterhoede. "Ik ben nog steeds een jonge meid, hoor", zegt de 19-jarige resoluut met een grote grijns. "Nee, ze heeft het fantastisch ingevuld. Renee en ik zijn al een tijdje vriendinnen, want we spelen al sinds de Onder 16 van Oranje samen. We zijn daarna even uit elkaar geweest door de kruisbandblessure van Renee, maar we hebben nu hopelijk laten zien dat wij het centraal met z'n tweeën kunnen."

Van Asten geruststellen

Vooraf was Buurman ook één van de Leeuwinnen die Van Asten geruststelde. "Ik zei dat ze gewoon lekker moest genieten. Ik had ook mijn eerste interland en dan sta je met alle grote namen op het veld, maar dan moet je lekker genieten. Jouw fout is ook mijn fout, we doen het samen. Ik denk dat dat heel belangrijk is", vervolgt ze.

Vriendinnen naast elkaar

De afgelopen veertien interlands stond Buurman voornamelijk samen met ervaren speelsters als Dominique Janssen of Sherida Spitse. Hoe was het om die rol over te nemen? "Je speelt altijd je eigen spel, maar ik denk dat het helpt dat je twee vriendinnen naast elkaar hebt", vindt de negentienjarige verdediger van Chelsea. "Je voelt elkaar goed aan, accepteert veel van elkaar en kunt elkaar veel helpen qua coaching."

Opvallend genoeg was Van Asten niet alleen belangrijk in haar verdedigende taken, maar opende ze na elf minuten ook nog eens de score. "Ze gaat denk ik wel door een rollercoaster, dat is prachtig. Renee maakte al een goede indruk op de trainingen en dat heeft ze bevestigd. Dat ze in staat is om dit niveau al te laten zien met zo weinig ervaring, dat verdient een groot compliment", zegt Veurink.

Imponerende klasse bij Van Asten

Voor Buurman kwam de goede prestatie van Van Asten géén verrassing, want gedurende de week maakte ze al veel indruk. "Ze heeft het écht fantastisch gedaan. Daarom hebben Arjan en het team ook het gevoel gehad: ze kan er ook tegen een topland als Frankrijk staan. Dat heeft ze nu wel laten zien", vertelt Buurman, die eensgezind is met bondscoach Veurink. "Als je ziet hoe zij een bal inspeelt, over de bal heen kijkt en meedoet. Dan zie je wel: die heeft kijk op het spelletje", besluit Veurink vol lof.