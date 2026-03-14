Voormalig Oranje-international Dirk Kuijt en zijn ex-vrouw Gertrude van Vuuren zijn de ouders van Noëlle en zoons Roan, Jorden en Aiden. Enkele van hen zijn net als de ex-topspits verzot op voetbal. En dat maakt Van Vuuren erg trots.

Van Vuuren deelde zaterdag een video op Instagram waarin Aiden voorkomt. De "proud mom", zoals ze zich met een hashtag omschrijft, was getuige van wat ze omschrijft als "een heerlijk middagje voetbal".

Het ging om Sparta Onder 14 tegen Feyenoord Onder 14. En Aidan Kuijt speelde een belangrijke rol namens de gasten. Hij leverde een hattrick en twee assists. De score liep aardig op: het werd 2-9 voor de Rotterdammers. "Hele trotse mama en zus langs de kant", aldus de ex-vrouw van Kuijt.

Vechtscheiding

Overigens ging het na het klappen van hun relatie behoorlijk stroef tussen Kuijt en Van Vuuren. Ze scheidden in 2020. Eind 2023 werd de voormalig voetballer voor de rechter gesleept. Kuijt zou zich niet hebben gehouden aan bepaalde afspraken die zijn gemaakt na de echtscheiding, aldus RTL Boulevard. "Ik kan bevestigen dat er een procedure loopt tussen Gertrude van Vuuren en Dirk Kuijt", reageerde advocate Kim Beumer tegen RTL Boulevard.

Paul de Gier, de advocaat van de voormalig speler van onder meer Feyenoord en Liverpool, lietweten dat Kuijt het vervelend vindt dat de zaak de pers heeft gehaald. "Hij betreurt het dat hij enkele maanden geleden in een gerechtelijke procedure is betrokken, terwijl Gertrude en hij in zijn beleving de laatste zaken die over en weer nog geregeld moeten worden, prima in onderling overleg hadden kunnen regelen."

FC Dordrecht

Kuijt is sinds begin dit seizoen de trainer van FC Dordrecht. De voormalig international is bij de eerstedivisionist de opvolger van Melvin Boel, die de overstap maakte naar Go Ahead Eagles. De 44-jarige Kuijt werd vlak daarvoor ontslagen bij de Belgische club Beerschot, waarmee hij was gedegradeerd. Eerder werkte hij als hoofdtrainer bij ADO Den Haag.

"Ik heb gezien dat FC Dordrecht de afgelopen jaren een stabiele club is geworden. Ze hebben een ploeg die goed en aanvallend voetbal speelt en veel jonge talenten doorontwikkelt", aldus Kuijt die een contract voor één jaar ondertekende.