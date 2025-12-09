Een opvallend verhaal uit het Nederlandse amateurvoetbal maakt deze week de tongen los. Voetbalster Isa Kagenaar, met een verleden bij Feyenoord in de Eredivisie Vrouwen, is daar onderwerp van gesprek. Zij speelde een tijdlang 'gewoon' mee met een mannenelftal, maar aan die periode kwam plots een eind. En daar is ze bijzonder boos om.

Als een van de weinige vrouwen die in Nederland in een eerste elftal met mannen speelde, was Kagenaar een bijzondere verschijning in het amateurvoetbal. Dat deed ze bij SCO uit het Brabantse Oosterhout. Een tijdlang was er niets aan de hand, totdat de bom plots barstte.

In gesprek met BN/De Stem doet ze boos haar beklag. "Als ik een piemel had gehad, was het allemaal anders', stelt de 24-jarige voetbalster. Na een periode waarin ze zorgeloos leek te voetballen in het elftal, sluimerde er wat bij de amateurclub. "Een speler had eerlijk tegen mij gezegd dat hij het lastig vond om met mij in één ploeg te spelen. Vanwege zijn cultuur." Vervolgens bleek, toen Kagenaar afwezig was, een flink deel van het elftal die mening te delen.

Pijnlijke conclusie

"Maar daarna is het balletje gaan rollen. Vorige dinsdag ontbrak ik op de training en daar hebben heel veel jongens, ongeveer de helft van de ploeg, aangegeven dat ze liever niet met mij in het team voetballen", is haar pijnlijke conclusie van haar. Dat komt volgens Kagenaar puur omdat ze een vrouw is. "Ze hebben gezegd dat ze zichzelf meer als een vriendenteam zien en daar hoort geen vrouw bij. Ze voelen zich geremd als ze bijvoorbeeld kleedkamergrappen willen maken over vrouwen."

Zelf was ze compleet verrast, zeker toen ze donderdag op de training ineens geen bal meer kreeg en 'veel meer schoppen dan normaal' ontving. Uiteindelijk knoopte ze een gesprek met het bestuur aan en daar kwam de aap uit de mouw: Kagenaar werd uit de selectie gezet. Daar was ze het natuurlijk niet mee eens. Voor Kagenaar is het duidelijk. "Dit is seksisme. Dit is puur omdat ik een ander geslacht heb."

En de club? Die heeft vooral spijt van het feit dat ze haar deze zomer bij de selectie heeft gehaald. "Dit is allemaal uit heel veel enthousiasme geboren, toen ik haar aanbood om bij ons mee te komen trainen", laat bestuurdslid technische zaken Toine van den Hoven weten. "Eigenlijk zijn we te snel gegaan." Al kijkt het bestuur ook naar zichzelf. "Het voetbal is een tot nu toe een redelijk beschermd mannenbolwerk. We hebben het team voor een voldongen feit gesteld, zonder dat ze hebben kunnen wennen aan het idee. Dat is onzorgvuldig."

Zus van Jackie Groenen voetbalt ook

Waar Kagenaar nu gaat voetballen, is nog niet bekend. De ex-speelster van onder meer Excelsior en Feyenoord hoopt op een club waar ze wél welkom is. Kagenaar is niet de enige vrouw die dit seizoen wedstrijden 'tussen de mannen' speelde in het amateurvoetbal. Een aantal anderen deden dat dit seizoen ook al. De meest in het oog springende is Merel Groenen, de zus van Oranje Leeuwin Jackie Groenen.