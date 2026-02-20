Voetbaltrainer Eric Meijers bouwde vanaf de jaren negentig gestaag aan een loopbaan langs de Nederlandse voetbalvelden, in het amateurvoetbal én het profcircuit. Zijn naam raakte echter niet zozeer verbonden aan zijn prestaties langs de lijn, maar aan twee uitspraken die hem landelijk bekend maakten: kutkrant en kutkeeper.

Zijn tirades in de documentaire Voetbal is Oorlog bezorgden Meijers een hoop aandacht. Over de Nijmegenaar verscheen zelfs een boek. "Het is zowel een zegen als vloek voor mij geweest", licht Meijers toe tegenover Sportnieuws.nl. Hij geeft aan dat de impact groot was. "Je familie zit er natuurlijk niet op te wachten dat je op social media in één keer zo voor de dag komt. Daar word je hele familie op aangesproken, dat is compleet van den gekken."

Kutkeeper

Doelman Robbert te Loeke maakte tegen FC Dordrecht geen sterke indruk en dat schoot Meijers, die als trainer vocht tegen degradatie uit de eerste divisie, volledig in het verkeerde keelgat. 'Wat een kutkeeper. Wat een kutkeeper. Wat een kutkeeper. Wat een kutkeeper. Wat hébben wij toch een kutkeeper, zeg. Godverdomme, wat hebben wij een kutkeeper. Verschrikkelijk, wat een kutkeeper hebben wij, zeg'.

Jaren later plaatst Meijers de uitbarsting in perspectief. "Ik vind dat een kutkeeper altijd een momentopname is. De beste keeper die we op dit moment hebben, Bart Verbruggen, die kan ook een keer een dag een kutkeeper zijn", vertelt Meijers. "Robbert was een behoorlijke keeper, maar het was een en al emotie. Dat hoort ook bij sport. Alleen, je kunt het niet meer van sociale media afhalen. Je bent voor eeuwig de trainer die kutkeeper en kutkrant heeft gezegd. Het zij zo."

Omgaan met landelijke aandacht

Door de documentaire werd Meijers plots een bekende Nederlander, maar hoe ging hij daarmee om? "Ik wist alleen al vrij snel: ik moet er de draak mee steken. Ik had geen andere keuze, want hoe blijf je anders overeind?", vraagt hij zich af. "Uiteindelijk heeft het mij ook veel gebracht, omdat ik in ieder tv-programma ben geweest. Ik ben landelijk bekend geworden en heb alsnog een aantal mooie clubs mogen trainen."

"Uiteindelijk heeft het mij commercieel gezien niets gebracht en dat ligt een beetje aan mezelf. Ik had er veel meer uit moeten halen, maar daar moet je een bepaald type voor zijn. Ik ben daar veel te integer en nuchter voor. Achteraf gezien, en die kans heb ik wel gehad, had ik misschien het land in moeten gaan met het verhaal hoe het allemaal ontstaan is. En dat is best wel boeiend voor anderen. Alleen, ik neem zelf niet dat initiatief", vervolgt hij.

Behoorlijke staat van dienst

Hoewel Meijers vaak wordt herinnerd aan die ene beruchte scène, heeft hij als trainer een indrukwekkend cv opgebouwd. Zo won hij de Rinus Michels Award voor beste amateurtrainer van Nederland. Met Achilles’29 pakte hij in één seizoen maar liefst zeven prijzen: de districtsbeker, landelijke beker, supercup, het kampioenschap in de Topklasse, de Fair Play Cup én de landstitel bij de amateurs. Daarnaast was hij actief bij SV Spakenburg en is hij momenteel coach van TEC.

"Het is zeker niet mijn laatste club", zegt de ambitieuze 62-jarige coach. "Ik wil nog steeds zo hoog mogelijk trainen. Ik ben alleen geen persoon die alle stadions afloopt om er maar weer bij te horen. Ik heb nooit een zaakwaarnemer nodig gehad, maar heb puur door mijn prestaties het maximale eruit gehaald."

Voordeel voor oud-profvoetballers als trainer

Meijers is ervan overtuigd dat oud-profvoetballers een streepje voor hebben in het betaald voetbal. "Ik heb nooit in het betaald voetbal gespeeld, maar heb wel een vracht aan ervaring in het trainerschap. Alleen, in het betaald voetbal is het gewoon een pré als je tweehonderd wedstrijden als prof hebt gespeeld. Gelukkig zie je nu een tendens waarbij meer academici en hbo'ers in de opleiding van BVO's komen om spelers beter te maken."

"Je ziet het nu ook bij Van Persie. Hij is zelf natuurlijk een heel grote speler geweest, maar hij heeft nu ook grote problemen om Feyenoord weer aan het voetballen te krijgen. Hij heeft een aantal stappen overgeslagen en dat ik vind ik zelf heel jammer. Hij was als voetballer een genie, maar dan wordt je na één jaar bij Heerenveen gelijk trainer bij Feyenoord. Je hebt bij Marco van Basten en Frank Rijkaard ook gezien…", doelt hij op de slechte afloop van hun trainerscarrière.

'Naam is heel belangrijk'

Volgens Meijers heeft zijn gebrek aan profervaring hem vaker parten gespeeld. "Ik ben geen Van Basten, Bergkamp of Kluivert. Daar heb ik wel mee op de cursus gezeten, maar die krijgen vaak meer kansen om in het betaald voetbal te blijven. Ik heb veel meer ervaring als trainer en mijn rugzak is gevuld, maar de naam is heel belangrijk in onze wereld."

"Oud-spelers met veel interlands kunnen drie keer mislukken en komen nog steeds aan de bak. Ik heb me daar inmiddels wel bij neergelegd. Ik ben gewoon te eerlijk en te open om blijkbaar op dat niveau te kunnen blijven werken. Maar goed, als er een club komt dan ben ik morgen weer present", besluit Meijers optimistisch.