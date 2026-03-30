Op de persconferentie richting het tweede oefenduel van Oranje met Ecuador werd Ronald Koeman ook gevraagd naar de politieke situatie in de Verenigde Staten. Een rapport van Amnesty International waarschuwt voor de schending van de mensenrechten. De bondscoach was er duidelijk over: "Dat wil je niet."

Er was ooit een wereld waarin sport en politiek gescheiden van elkaar bleven, maar dat is de laatste jaren niet meer aan de orde. Zo ook niet in de voetballerij. In Qatar was er veel onrust om de politieke situatie in het land en de mensenrechten, en dat is bij het aanstaande WK niet anders. Amerika zit in meerdere conflicten en wil in eigen land tijdens het WK de immigratiedienst (ICE, red.) inzetten om illegalen op te kunnen pakken.

Reactie Ronald Koeman

De bondscoach werd naar de situatie gevraagd en moest reageren op de vraag of hij het niet vervelend vond dat het weer over zo'n situatie moet gaan. "Ik denk wel dat het goed is dat daar aandacht voor is. Dan ben ik niet de juiste man binnende KNVB om daarop te reageren, maar het is goed dat er naar gekeken wordt", beaamt hij.

Even later werd het rapport weer aangehaald. "Veiligheid is het belagrijkste in ons leven", vindt Hij. "Maar dat is in Nederland natuurlijk ook zo." Koeman maakt snel duidelijk dat de selectie en hij er geen extra aandacht aan gaan besteden. "Om als speler of bondscoach daar voor te gaan staan en een duidelijk statement in te maken, dat vind ik wat moeilijker." Dat laat hij bij de KNVB.

Op de foto met Trump

Vervolgens wordt hem de situatie voorgelegd van een klein kind dat gearresteerd wordt in Amerika. Koeman wordt gevraagd wat dat met hem doet. "Dat is niet wat je wilt. Sporten in wat voor vorm dan ook moet plezier geven, je moet veilig ergens heen kunnen. Je moet als supporter jouw land veilig kunnen aanmoedigen. Daar moet duidelijkheid over komen", vindt de bondscoach.

Ook Denzel Dumfries, die naast Koeman zat, wordt naar de situatie aldaar gevraagd. "Ik ben iemand die over bepaalde dingen nadenkt en krijg genoeg mee. Het is heel belangrijk dat je er veilig heen gaat en veilig terugkomt. Dat zijn zaken die op orde moeten zijn. Momenteel zou ik het prima vinden om met Trump op de foto te gaan als we het WK winnen. We gaan erheen als voetballers en dan ga je om te winnen. Daar ligt de focus op en niet op een foto achteraf."