Voetballer Karim Rekik heeft op zijn eigen sociale kanalen felle kritiek geuit op de Nederlandse staat. De voetballer van Al-Jazira in de Verenigde Arabische Emiraten zit momenteel vast in dat land. Vooral de gebrekkige hulp van Nederland bezorgt hem veel frustratie.

Karim Rekik speelt zinds medio 2023 in de zandbak. De afgelopen jaren was het daar goed boeren voor de centrale verdediger, die zijn zakken aardig kon vullen, maar nu zit hij dus in de problemen. Door gedoe met administratie lukt het hem niet om het land te ontvluchten met zijn pasgeboren dochtertje.

'Schandalig'

Op zijn eigen Instagram is Rekik fel tegenover de Nederlandse staat. "Het is niet mogelijk om een reisdocument of (nood)document te krijgen voor een pasgeboren kindje om naar Nederland te vliegen. Het is schandalig. Kan iemand van de Nederlandse staat zich hierom bekommeren?", vraagt de 31-jarige mandekker zich af.

Hij maakt zich als kersverse vader dus vooral zorgen om de veiligheid van zijn pasgeboren kindje. Zijn dochtertje werd dit jaar geboren, en is dus nog erg jong. Het grootste probleem is echter dat de kleine Rekik niet beschikt over een Nederlands paspoort.

Lastig om te vluchten

Voor veel Nederlanders in het Midden-Oosten is vluchten naar veiligheid lastig. Ook Rekik meent dat zowel de Nederlandse ambassade in Oman als het consulaat in Dubai gesloten zijn. Bovendien deelt de oud-PSV'er screenshots van een mailcorrespondentie. Daarbij beticht hij de Nederlandse staat van het kopiëren en plakken van AI-antwoorden.

Hoe het nu verder moet is nog onbekend. Op dit moment lijkt Rekik mét vrouw en dochtertje nog altijd vast te zitten in de Verenigde Arabische Emiraten. Op zijn eigen sociale media houdt hij zijn volgers op de hoogte.

Carrière Rekik

Rekik is inmiddels enigszins in de vergetelheid geraakt, maar stond te boek als groot talent. Via de jeugdopleiding van Manchester City kwam hij in 2013 bij PSV terecht. In 2014 en 2017 kwam hij in totaal tot vier interlands voor het Nederlands elftal. Verder bracht zijn carrière hem nog langs Duitsland, Frankrijk, Spanje en dus het Midden-Oosten.

Invloed oorlog op sport

Diverse sporters en sportevenementen ondervinden hinder van de oorlog tussen de Verenigde Staten en Israël met Iran. Zo zat tennisser Tallon Griekspoor enige tijd vast in Dubai. Ook de autosportwereld heeft met veel problemen te kampen. Bovendien is het nog maar de vraag wat de oorlog voor gevolgen heeft voor de deelname van Iran aan het WK voetbal van komende zomer.