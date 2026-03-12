Oud-profvoetballer Romeo Castelen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar. Die uitspraakt volgt vanwege het witwassen van meerdere miljoenen bij een Chinese voetbalclub. Op Schiphol werd Castelen gepakt met bijna 150 duizend euro op zak. Hij krijgt bovendien een forse boete.

De rechtbank in Zwolle heeft Castelen, samen met een handlanger en voetbalscout, veroordeeld tot een jaar celstraf. Zes maanden daarvan zijn voorwaardelijk. Het geld wat het tweetal heeft verdiend, naar verluidt een slordige twee miljoen euro, moeten zij daarnaast terugbetalen.

Celstraf

Castelen mag nog van geluk spreken dat hij niet langer de bak in moet. Het Openbaar Ministerie eiste afgelopen maand namelijk een straf van drie jaar cel tegen de oud-speler van onder meer Feyenoord.

Opsporingsdienst FIOD was al geruime tijd bezig met een onderzoek, nadat Castelen in november 2019 op Schiphol werd opgepakt met een kleine 150 duizend euro aan contant geld. Op dat moment wilde hij een vlucht naar Shanghai pakken, maar viel hij op bij speurhonden. Verstopt in een berg kleding lagen talloze biljetten van 100, 200 en 500 euro.

'Casino'

Volgens de in Paramaribo geboren ex-voetballer had hij dat geld bij zich 'om een horloge te kopen in Hongkong'. "Ik dacht dat ik dat pas in Hongkong hoefde aan te geven, door in het vliegtuig een briefje in te vullen", zei Castelen daar afgelopen maand over tijdens de rechtzaak. Volgens de 42-jarige oud-voetballer had hij de stapels met geld 'gewonnen in het casino'.

Witwassen

Castelen is de hoofdrolspeler in een grootschalig witwasonderzoek rond zijn voorlaatste werkgever, het Chinese Zhejiang Yiteng. Die voetbalclub had een heuse witwasconstructie, waar Castelen een belangrijke rol in speelde. Meermaals werden er grote bedragen contant geld vanuit Nederland naar China en Hongkong gesmokkeld via vluchten. Om wat voor misdaders het precies gaat, is onbekend.

De stapels met geld werden vervolgens door de Chinezen uitbetaald aan Castelen en zijn handlanger, waarmee het dus werd witgewassen. Hij zou wel eens een bonus van twee ton hebben ontvangen voor het behoeden van de club voor degradatie en scoutingswerkzaamheden, waarbij het tweetal helemaal niet betrokken was. Het is nog niet bekend of Castelen in hoger beroep gaat.

Carrière Castelen

Castelen kende een verdienstelijke voetbalcarrière die hem, naast Feyenoord, onder meer langs Duitsland, Rusland, Australië en dus China bracht. Daar verdiende hij een goed salaris. Als speler van Feyenoord mocht hij bovendien tien keer in actie komen namens het Nederlands elftal.