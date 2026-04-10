De nieuwe voetbalgeneratie zit vol met bekende namen. Van Persie, Van der Vaart, Van Bommel, Sneijder en noem zo maar op. Maar wie ook hard aan de weg timmert, is de 19-jarige Skye Vink. Hij is de zoon van oud-voetballer en ESPN-analist Marciano. "Hij vindt het mijn carrière."

Vink is met name de laatste weken op schot voor Jong Ajax. Hij maakte vijf van zijn zes doelpunten dit seizoen na de winterstop. Ook was hij nog eens goed voor twee assists. "Je hebt altijd een beetje van: zoon van komt in het veld. Maar op het moment dat je zelf gaat presteren, merk je dat het veel meer over de persoon gaat. Dat is wel leuk om mee te krijgen", erkent de 19-jarige spits in gesprek met De Eerste de Beste.

Eigen verhaal schrijven

Vink krijgt de vraag hoe het is om de zoon van oud-voetballer Marciano te zijn. Laatstgenoemde is tegenwoordig analist bij ESPN en doet eigenlijk amper uitspraken over zijn kind. "Ik ben blij met de manier waarop hij dat aanpakt. Hij vindt het mijn verhaal en mijn carrière. Als je daar op televisie dingen over gaat zeggen, positief of negatief, zijn er zoveel knip- en plaksites die er iets uit willen halen. Daar schiet je niks mee op. Hij laat mij lekker mijn ding doen en ik hem."

Vink is ondanks dat hij zijn eigen plan schrijft niet van plan om met zijn voornaam op zijn shirt te spelen, wat spelers als Memphis Depay en Virgil van Dijk wel doen. "Met Jong spelen we niet met namen op de rug. Nee ik ga dat niet doen, ik vind het allemaal prima. Hoe beter je presteert, hoe minder dat een verhaal wordt", zegt hij over de geluiden als de zoon van.

Vergelijken met zijn vader, die speelde voor clubs als Ajax en PSV, wil hij zichzelf ook absoluut niet. "Het is lang geleden hoor. Mij hij was wel een andere speler dan ik. Hij was vooral inschuivende verdediger, zoals je dat zo mooi zegt. Tuurlijk, hij kon hartstikke goed voetballen, maar het voetbal is de afgelopen jaren veel veranderd. Echt vergelijken kan denk ik niet met die tijd", vindt Vink junior.

Stap naar Ajax 1

De jongeling merkt dat hij in de gaten gehouden wordt door Ajax 1, tot een debuut kwam het nog niet. "Ik zit er wel dicht tegenaan. Het is een kleine stap, maar het moet wel net goed vallen. Je hoopt dat het een keer komt. Voor de rest moet ik doorgaan zoals ik nu doe."