NEC-aanvaller Bryan Linssen (35) heeft al een heel voetballeven achter de rug. Hij merkt op dat het profvoetbal in de loop der jaren flink is veranderd. De ex-spits van onder meer Feyenoord vertelt openhartig over de toenemende druk op spelers. "Jij weet niet hoe het voelt als wij met z'n allen over jou gaan schrijven", bijt Linssen van zich af.

Linssen is bezig aan een droomseizoen met liefst elf goals en acht assists in dertig wedstrijden. Het zorgde er zelfs voor dat NEC zijn contract met twee jaar verlengde. Tóch heeft Linssen het voetbal niet altijd even leuk gevonden. "Dat iedereen een mening mag hebben tegenwoordig, dat is zeker storend. Als je op dit moment bij Feyenoord of Ajax voetbalt, is dat geen pretje", beweert de 35-jarige aanvaller tegen onder meer Sportnieuws.nl.

Impact van negatieve berichtgeving

De aanvaller van NEC speelde twee seizoenen in het shirt van Feyenoord. In het eerste jaar eindigden de Rotterdammers slechts op de vijfde plaats, tot teleurstelling van velen. "Ik heb in die situatie gezeten, dus ik weet wel hoe het kan voelen als je iedere keer het mikpunt van kritiek bent. Dat is niet één dag in de week met één talkshow. Nee, het zijn er nu 34."

Volgens Linssen moet de impact van zulke meningen niet onderschat worden. "Jij schrijft een stukje en denkt: zo erg is het toch niet? Maar jij weet niet hoe het voelt als wij met z'n allen een stukje gaan schrijven over jou. Dan zou jij je ook niet heel lekker voelen", richt hij zich tot de aanwezige journaille.

"Je wordt iedere week opnieuw beoordeeld. En als je Europees speelt om de drie à vier dagen. Dus ik kan me nu lekker voelen, omdat ik twee keer heb gescoord. Maar als ik woensdag een slechte wedstrijd speel en ik mis twee kansen, dan is dat hele positieve gevoel in één keer weer weg. Dan wordt ook anders over gepraat", beseft Linssen zich goed.

Medelijden met Feyenoord?

Linssen is inmiddels gepokt en gemazeld en weet goed om te gaan met kritieken. "Maar het scheelt ook met de pers van een club als NEC of met de pers rondom Feyenoord of Ajax. Ik kan wel voorstellen dat het voor jongens van één van die twee clubs best wel vervelend is. We hoeven met niemand medelijden te hebben, maar ik kan me voorstellen dat die jongens wel eens lekkerder in hun vel hebben gezeten", legt Linssen uit.

Zondagmiddag hoopt NEC de tweede plek over te nemen van Feyenoord in een directe confrontatie. Linssen kijkt met vertrouwen naar dat duel uit. "Er staat veel op spel, maar ik probeer wel altijd heel nuchter te blijven. Voor ons als NEC is dit super om mee te maken, maar voor Feyenoord is het een must. Bij hun is de druk veel groter is dan bij ons", besluit Linssen. De aftrap in De Goffert is zondagmiddag om 14.30 uur.