Mika Godts is al dit hele seizoen behoorlijk op dreef, maar de behendige aanvaller kreeg vrijdagmiddag een zware klap te verduren. Bondscoach Rudi García van België maakte op een persconferentie zijn selectie bekend voor het aankomende WK. En daarop ontbreekt de naam van Godts.

Mika Godts was in het afgelopen seizoen één van de absolute smaakmakers in de Eredivisie. De buitenspeler was sowieso een van de schaarse lichtpuntjes in een verder vrij matig Ajax. Maar ondanks dat hij in de Eredivisie zijn klasse vrijwel wekelijks laat zien, is het klaarblijkelijk niet genoeg voor een uitverkiezing voor het komende WK.

Grote afwezige

Bondscoach Rudi García van de Rode Duivels had op vrijdag een persconferentie ingelast om zijn definitieve selectie bekend te maken. Op de lijst van 26 spelers is Godts één van de grootste afwezigen. Andere ontbrekende namen zijn onder meer Matz Sels, die wekelijks keept bij Nottingham Forest, voormalig Vitesse-aanvaller Loïs Openda, en het grote talent Nathan de Cat.

De afwezigheid van Godts kan zo maar eens te maken hebben met de selectie van Mattias Fernandez Pardo. Hij kwam de afgelopen jaren altijd uit voor de jeugdelftallen van Spanje, maar de in Brussel geboren vleugelaanvaller besloot voor het WK toch te switchen. De aanvaller van Lille kan bovendien zowel links als rechts uit de voeten, en kan ook als een soort hangende spits spelen.

Meest waardevolle speler

Ook Romelu Lukaku, die al lange tijd problemen kent met zijn fitheid, is 'gewoon' van de partij. Dat geldt ook voor routiniers Thibaut Courtois en Kevin de Bruyne. Naast Fernandez Pardo hebben de Belgen ook onder andere Manchester City-speler Jeremy Doku, en Arsenal-aanvaller Leandro Trossard als opties op de flanken.

Voor de 20-jarige Godts is het een extra hard gelag. In maart maakte hij nog voor het eerst ooit deel uit van de Belgische selectie. Hij maakte zijn debuut als invaller in de oefenwedstrijd tegen de Verenigde Staten en mocht starten tegen Mexico. Daar kreeg hij gemixte reacties op. Dit seizoen is hij in de Eredivisie tot nu toe goed voor 17 doelpunten en twaalf assists, waarmee hij de meest waardevolle speler is.

