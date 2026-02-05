Ook de tweede training van de afdaling op de uitdagende olympische piste in het Italiaanse Bormio ging niet zonder valpartij. Dit keer was de Oostenrijker Daniel Hemetsberger het slachtoffer van een nare crash.

Hemetsberger, gestart met nummer 4, kwam kort na het tweede meetpunt in een bocht in de problemen en viel. Hij schoot dwars door een poortje en werd pas gestopt door de vangnetten. Bij de val verloor hij zijn helm, die de piste af rolde.

Bloederig ongeluk

Hulpdiensten waren er direct bij. De 34-jarige Oostenrijkse skiër had een bebloed gezicht. Dit kwam omdat hij zijn neus brak tijdens de crash, zo meldt de Poolse journalist Wojciech Nowakowski. Verder leek hij geen ernstige verwondingen te hebben opgelopen, aangezien hij snel weer op de been was. Toen hij bij een van zijn coaches aankwam, glimlachte hij alweer.

Beelden via Eurosport/HBO Max

Hemetsberger zou Oostenrijk vertegenwoordigen op zijn tweede Olympische Spelen. In de Wereldbeker heeft hij 81 afdalingen en Super-G's geskied, waarin hij vier podiumplaatsen behaalde.

Tweede dag op rij een crash

De crash van Hemetsberger is de tweede in twee dagen. Woensdag kwam de Noor Fredrik Møller zwaar ten val tijdens een skitraining. Hij moest zelfs via een helikopter worden afgevoerd richting het ziekenhuis. Møller had na zijn crash veel last van zijn schouder.

Volgens het Noorse TV 2 verloor hij zijn evenwicht op hoge snelheid. Hij miste daardoor een scherpe bocht en kwam ten val. Het geluk bij het ongeluk was dat Møller net voor de opvangnetten tot stilstand kwam en daar dus niet in verstrikt kwam te zitten. Zijn olympische droom viel deels in duigen. Zaterdag zal hij niet in actie komen tijdens de afdaling. Wel is er hoop op deelname aan het de Super-G op 11 februari.