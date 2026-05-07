Topschaatsster Joey Beune kende een geweldig seizoen tot een misser op de 1500 meter roet in het eten gooide bij het olympisch kwalificatietoernooi. Het was de grootste tegenslag van haar loopbaan tot nu toe en ze blikt nog een keer terug op die nare periode.

Beune won het gehele seizoen elke 1500 meter waar ze aan meedeed, maar tijdens het OKT wist ze niet snel genoeg te rijden voor een olympisch ticket. Zelf legt ze tegenover KNLTB.tv nog een keer uit waardoor het zo mis kon gaan. "De eerste dag was allemaal prima, maar op die 1500 meter ben ik het best. Tijdens de race ging mijn ritsje open en dat wilde ik fiksen, maar dan raak je al afgeleid. Ik ging al best hard, ondanks dat gekloot, maar daarna maakte ik een misser. Ik viel bijna en dat koste gewoon veel tijd", legt Beune uit.

Voor Beune is het OKT niet iets waar ze nog dagelijks aan terug denkt, maar het voelt voor haar nog altijd als 'een gemiste medaille'. "Ik ben al een tijdje ongeslagen op die afstand. Zeker ook de wedstrijden na het OKT. Dus dan voelt het wel heel kut", is de 27-jarige schaatsster eerlijk.

'Een dubbel gevoel'

Beune plaatste zich via het okt wel voor de 3000 meter en ze mocht meedoen bij de ploegenachtervolging. Op het eerstgenoemde onderdeel werd ze vierde, maar op het laatste onderdeel pakte ze alsnog zilver. Beune is dan ook nog altijd erg blij dat ze 'alsnog met iets tastbaars naar huis ging'. Ondanks de zilveren medaille kijkt ze nog altijd met een 'dubbel gevoel' terug op de Winterspelen.

Één ding bleef Beune in ieder geval bij, het mentaal slopende gevoel dat het OKT achter liet. "Zoiets niet normaal. Dat vreet zo veel en daar ben ik ook echt ziek van geweest toentertijd. Dat was niet eens per se fysiek, maar ik heb mentaal echt een klap gekregen. Eerst had ik zoiets van: laat die hele Olympische Spelen maar zitten. Daarna ga je wel weer door. Het is héél intens geweest zo’n seizoen. Heftiger dan ik had verwacht."

