Niels Kerstholt, bondscoach van de Nederlandse shorttrackploeg, heeft geen goed woord over voor de actie van William Dandjinou. De Canadees reed in de finale van de 500 meter Teun Boer naar de grond en Kerstholt sprak daarom van onsportief gedrag.

"Dit was een onverantwoorde actie", aldus Kerstholt over het moment dat Teun Boer onderuitging na een actie van Dandjinou. "Dit voelt niet eerlijk. Hij rijdt er gewoon dwars doorheen, als een soort bowlingbal. Ik weet dat er dingen in het heetst van de strijd kunnen gebeuren, maar dit flik je gewoon niet in een finale."

Opoffering

Dandjinou leek zich in de finale op te offeren voor zijn landgenoot Steven Dubois, die goud won voor Melle van 't Wout en Jens van 't Wout. "Teun is door deze actie geblesseerd geraakt. Hopelijk kunnen we hem oplappen voor de finale van de aflossing van vrijdag", aldus Kerstholt.

De bondscoach denkt dat er voor Nederland meer in had gezeten dan zilver en brons. "Zonder die actie had Jens denk ik goud gewonnen. Het had zelfs goud, zilver en brons kunnen zijn", vervolgde Kerstholt, die vervolgens hoorde dat Jens van 't Wout blijer was met de zilveren medaille van zijn broer dan zijn eigen twee gouden plakken. "Vanuit Jens kan ik dat begrijpen, maar ik had liever goud gehad."

Relay

Eerder op woensdag grepen de Nederlandse vrouwen in de finale van de aflossing naast een medaille. Michelle Velzeboer ging onderuit. "Voor haar vind ik het vervelend", zei Kerstholt. "Dit is nu een paar keer zo gegaan en dat kan in je hoofd gaan zitten."

Net als op de gemengde aflossing had Kerstholt vertrouwen in een goede afloop en rekende hij op goud. "Ik had het gevoel dat we heel rustig waren en dacht: dit is duidelijk, dit wordt 'm gewoon."

In de finale van de gemengde aflossing was het juist Xandra Velzeboer die tegen het ijs ging. Kerstholt: "Twee relayfinales en twee valpartijen. Dan denk je wel even: hoe dan? Want we zijn gewoon de beste."